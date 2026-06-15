Делян Пеевски, лидер на ДПС: ДПС спечели три от три кметски избори!

Трима от тримата кандидати за кмет, издигнати от ДПС спечелиха убедителна победа още на първи тур на проведените частични местни избори.

На първо място искам да благодаря на хората, които ни се довериха за пореден път! Те трябва да знаят, че за нас тяхното доверие е неотменим ангажимент и отговорност, каза лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Той поздрави кмета на кметство Долище, община Кърджали, област Кърджали - Медиха Мустафа, кмета на кметство Дедино, община Ардино, област Кърджали - Орхан Ахмед и кмета на кметство Подайва, община Исперих, област Разград - Керим Ахмед, техните щабове и общинските и областни структури на Кърджали, Ардино, Исперих и Разград.

Източник: dps.bg