Държавно отличие за НВИМ по повод неговия 110-годишен юбилей

Това е музей на българския дух. На воинския дух. На онова, което ни прави народ, което ни направи нация и което ни пренесе от миналото към бъдещето“, подчерта държавният глава.

С признание за своя значим принос в съхраняването на историческата памет на България Националният военноисторически музей (НВИМ) посреща своя 110-годишен юбилей. По време на официалното откриване на юбилейната изложба „Калейдоскоп на паметта“ държавният глава Илияна Йотова удостои музея с Почетния знак на Президента.

В емоционално слово президентът Илияна Йотова припомни, че Националният военноисторически музей е създаден във време на изпитания, за да съхрани паметта за подвига на българския войник и да я предаде като наследство на следващите поколения. По думите ѝ музеят е много повече от място, в което се пази историята, той е пазител на българския дух, на воинските добродетели и на ценностите, които ни превръщат в народ и ни водят напред. „Преди 110 години българи и патриоти решават да създадат музей. Къща на паметта. Паметта за подвизите на българския войник, за да бъде оставена в наследство на следващите поколения. Това е музей на българския дух. На воинския дух. На онова, което ни прави народ, което ни направи нация и което ни пренесе от миналото към бъдещето“, подчерта държавният глава.

Директорът на Националния военноисторически музей доц. д-р Соня Пенкова определи музея като място, което вече 110 години съхранява не само артефакти, а паметта, ценностите и човешките истории на България. Тя подчерта, че днес, повече от всякога, ролята на музея е да бъде мост между миналото и бъдещето, като изгражда общности, основана на знание, отговорност и уважение към българската история. „Днес, когато светът е изправен пред нови разделения и конфликти, музеите имат най-важната задача – не само да пазят наследството и паметта, но и да съхраняват човечността. Това е мисията, която Националният военноисторически музей изпълнява вече 110 години. Поколения музейни хора с воля и професионализъм са събирали и опазвали късчета история, закодирани във всеки един предмет, за да ни пренесат в бъдещето“, допълни тя.

На събитието присъстваха още началникът на кабинета на Президента Надя Младенова, съветници и секретари на Президента, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, зам.-министъра на отбраната Любомир Монов, зам.-министъра на културата доц. д-р Пламен Славов, представители на политическото и военното ръководството на министерство на отбраната и Българската армия, директори на национални и регионални музеи, представители на културни и обществени организации, учени, дългогодишни партньори и приятели на музея.

По повод своя юбилей на 3 юли (петък) музеят ще работи с вход свободен от 10.00 до 17.00 часа. Само на 3 юли част от изложбата ще бъдат изключително ценни, много рядко представяни пред публика експонати – голямото огърлие на ордена „Св. Св. Равноапостоли Кирил и Методий“, чийто единствен носител и негов Велик магистър е монархът, както и официалният и ежедневният жезъл на Борис III – едни от най-ценните царски символи, изработени по поръчка за 25-годишния юбилей от възкачването му на трона, които той никога не получава заради преждевременната си смърт. | БГНЕС