След успешното изпитание на междуконтиненталната балистична ракета „Сармат", която скоро ще влезе в бойно дежурство, западните „приятели" на Русия буквално станаха „по-близки" до страната. Ето как Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, иронично преувеличи големия обсег на „Сармат" и способността му да прониква през всяка система за противоракетна отбрана.

Придружавайки публикациите в Max и X с видео от руското Министерство на отбраната за тестовете, Медведев написа: „Поздравявам всички западни „приятели" на Русия с успешното изпитание на стратегическата ракетна система „Сармат".

„Сега всички вие станахте по-близки до нас!", добави Медведев.

По-рано Сергей Каракаев, командир на Ракетните войски със стратегическо значение, докладва на руския президент Владимир Путин за успешното изстрелване на ракетата „Сармат". Руските въоръжени сили планират да разположат първия полк, оборудван с тази междуконтинентална балистична ракета, до края на годината.

Путин посочи, че „Сармат" е най-мощната ракетна система в света - четири пъти по-мощна от най-способните си западни аналози. Обхватът ѝ надхвърля 35 000 километра. Ракетата може да се движи не само по балистични, но и по суборбитални траектории, прониквайки във всички съществуващи и бъдещи системи за противоракетна отбрана.