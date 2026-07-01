Bosch закрива инженерния си център в София и съкращава 670 позиции

Глобалната криза в автомобилната индустрия, която от месеци разтърсва европейските гиганти, взе първата си голяма и високотехнологична жертва в България.

„Бош Инженеринг Център София“ – един от символите на българския R&D сектор с висока добавена стойност – ще преустанови дейността си до средата на 2027 г. Това стратегическо решение на германската група ще преформатира пазара на труда в софтуерния сектор у нас, разделяйки се с екип от близо 670 висококвалифицирани специалисти.

Свиването на дейността ще се случи на две вълни, като първият и най-сериозен удар ще бъде нанесен още тази година.

Около 400 работни места ще бъдат съкратени през 2026, а останалите позиции се очаква да бъдат оптимизирани до средата на 2027 година“, посочват от компанията.

oт мениджмънта уверяват, че процесът ще бъде изведен с максимална социална отговорност и в партньорство с местните институции, но за българската технологична екосистема това остава ясен сигнал, че имунната система на местния аутсорсинг и R&D сектор е уязвима за глобалните трусове.

Причините за крайната мярка се коренят в перфектната буря, която в момента преживява автомобилният сектор в Европа. Спадът в производствените обеми на Стария континент, съчетан с неочакваното и рязко забавяне на пазарното навлизане на електромобилите и технологиите за автономно шофиране, принуждават концерни като Bosch да свиват разходите си.

Ситуацията се усложнява допълнително от липсата на ясна европейска регулаторна рамка за алтернативни решения като водорода, докато в същото време тежестта на пазара и потреблението необратимо се изместват извън границите на Европа. В условията на ожесточена ценова конкуренция и високи енергийни разходи, ръководството на Bosch ще оптимизира глобалното си присъствие, за да запази дългосрочната си конкурентоспособност.

Дан Лазареску, главен изпълнителен директор на „Роберт Бош“ ЕООД, определя преструктурирането като неизбежна крачка в контекста на най-значимата трансформация в историята на автомобилостроенето. Въпреки закриването на инженерното звено обаче, германската група няма намерение да напуска страната, където оперира от над три десетилетия.

Компанията допълва, че остава ангажирана с присъствието си в България, където работи повече от 30 години. След преустановяването на дейността на Инженеринг център София Bosch ще продължи да развива бизнеса си у нас чрез направленията за автомобилно оборудване, електроинструменти, Home Comfort и сградни технологии в рамките на "Роберт Бош" ЕООД, както и чрез "БСХ Домакински уреди България" ЕООД и "Бош Диджитал" ЕООД.

"И в процеса на консолидация на инженеринговата ни дейност Bosch остава ангажирана с България като важен пазар. Служителите ни, отговорни за продажбите, обслужването и обученията, ще продължат да бъдат доверен партньор за клиентите с качеството и надеждността, които те очакват от Bosch, добави Лазареску.

Припомняме, че „Бош Инженеринг Център София“ стартира дейност в България през 2019 г. с по-малки проекти, но много бързо се разви утвърди като ключов хъб за германския концерн. Само за две години дейност центърът се разрасна трикратно и това наложи отварянето на втори офис в Synergy Tower в „София Тех Парк“ и увеличаване на екипа от 250 двойно.

По данни на компанията към края на 2025 г. Bosch има над 1000 служители в България, включително в неконсолидираните дружества, и е реализирала оборот от 196 млн. евро (383 млн. лева) на българския пазар.

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