Без парад на Гергьовден

Тази година няма да се проведе традиционният парад за Гергьовден, 6 май, в София. Това научи ФОКУС от свои източници. Oт Министерство на отбраната все още не дават информация на какво се дължи решението.

На 6 май ще се проведе водосвет на бойните знамена, след което ще прелетят самолети над София.

Най-вероятно почти всички налични самолети във военната авиация ще прелетят над столицата за празника на българската армия на 6 май.

Това можем да предполагаме от публикация във Фейсбук страницата на Информационния център на МО, която гласи: "Летателният състав на 3-та авиационна база се готви за Гергьовден!", но все още това са само догадки.

