Артисти с ЕКСКЛУЗИВНО признание: “ПЕДЕРАСТИЧНИЯТ” КЛАН В КУЛТУРАТА: Илко Ганев, Христо Мутафчиев и техните „интимни“ пионки крадат 630 820 евро от българските артисти!

“След като Лили Иванова обяви последните си концерти и поредните “благотворителни“ инициативи, ние си направихме точна сметка”. Така започва разказът на група дейци на културата, които се обърнаха към редакцията за да изразят крайното си възмущение от игрите на шепа самопровъзгласили се за босове на Мелпомена.

“Последният голям благотворителен концерт, организиран заедно със Съюза на българските артисти, се оглавява от най-крадливия човек в българската култура – Христо Мутафчиев. Той се е вживял в ролята на сив кардинал, който дърпа конците на всичко в сектора, а неговият най-близък доверен човек и интимен съратник Илко Ганев не излиза от кабинета на министъра Евтим Милошев”, не пестят епитети източниците ни.

Според информацията, която циркулира в техните среди, събраните 630 820 евро вече са изчезнали – изхарчени, но не за актьорите, а за схеми, приятелчета и луксозни апетити. Христо Мутафчиев така е оплел мрежата, че никой не можело да го пипне. “Стотици актьори го мразят открито и отказват да членуват в неговия „Съюз“, защото знаят какво представлява.

Вместо да обединява българската култура, този човек стои зад аферата с театрите и масовото кадруване на послушни директори”, категорични са събеседниците ни.

През последната година млади директори на театри разказват с ужас как Мутафчиев им се е обаждал и ги е принуждавал да назначават за заместници негови близки хора. Когато са отказвали – последвали мръсни атаки, клевети и саботаж.

“Както всяка година при смяна на властта, Христо Мутафчиев пак се опитва да се докопа до НДК, за да приватизира няколко етажа и да си осигури ново поле за далавери. А парите от благотворителния концерт на Фондация „Лили Иванова“ вече били откраднати – класика в жанра”, допълват от театралната кухня.

Според тях Мутафчиев се е хвалил пред свои близки: „Имаме си наш министър – Евтим Милошев, който ни слуша!“ Не случайно той, Илко Ганев и известна политическа пиарка били изградили собствена “мафия” в културата.

“Не е случайно, че на Илко Ганев му е забранено да управлява – има черен печат. Бившият министър Найден Тодоров не си говореше с него, въпреки че бяха в едно управление. Тодоров бързо разбрал, че Илко го мами и че алчността му за кадруване ще взриви цялото управление. Скандалите, при които Тодор Чобанов го смени, разкриха ясно в какви мръсни схеми са замесени тези двамата – мислят само за себе си и въртят обрачи от фирми около културните институции”, не крият разочарованието си обичани родни театрали.

Нещо повече, те са убедени, че стари пионки и „интимни“ близки на Илко Ганев по другата, гей линия, като например Борислав Велков, са белязали един от най-крадливите и развратни етапи в историята на НДК и не спират яростните атаки по тяхно настояване.

Слуховете за скандалната педерастична връзка между Илко Ганев и Борислав Велков от години се носят из културните среди като публична тайна. Мнозина твърдят, че „приятелството“ им е дълбоко интимно и сексуално, и е далеч отвъд професионалното. Именно тази хомо-зависимост обяснявала защо Велков продължава да бъде верен изпълнител на мръсните поръчки на Илко дори след като официално са се разделили, разясняват наблюдатели.

Борислав Велков, от своя страна, е известен в културните среди не само с апетита си към държавни пари, но и с апетита към млади мъже. Тази скандална „друга линия“ се сочи като причина за десетки спорни назначения, уволнения и тихите сексуални и финансови схеми в НДК по негово време. Компрометиран “до козирката”, Велков продължава да атакува всеки, който се изправи срещу клана.

“Връзката между политическата имиджмейкърка, Илко Ганев и Христо Мутафчиев, опитите им да внедряват свои хора и да продължават старите далавери с театрите и културните институции – всичко това е една голяма гнила система.

630 820 евро обществено доверие – кой, по дяволите, ще гарантира, че и един цент ще стигне до българските артисти, а няма да изтече в джобовете на този педерастичен и крадлив клан?

Обществото има право на пълна прозрачност!

Кой управлява парите?

Кой ще краде следващия път?

Ще има ли одит, или пак ще се покрие?

Колко млади актьори ще останат гладни, докато „сивите кардинали“ и техните интимни приятелчета се тъпчат?

Това не са просто въпроси”, завършват разказа си артистите, които се обърнаха към нас.

Източник: factorbg.net