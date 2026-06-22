ВЕЧЕ НЕ СЕ КРИЯТ! Вижте коя е новата тръпка на богатия наследник Стайко Стайков - инфлуенсърката Нена Върбанова (ЕКСКЛУЗИВНИ СНИМКИ) “Ще те унищожа, няма да си видиш детето” крещяла последната му съпруга Марта - дъщеря на Румен Нарциса https://crimes.bg/uncategorized/veche-ne-se-kriyat-vizhte-koya-e-novata-trapka-na-bogatiya-naslednik-stayko-staykov-influensarkata-nena-varbanova-ekskluzivni-snimki-3/195182 Crimes.bg

Един от най-желаните бг-милионери Стайко Стайков има нова любов. Наследникът на алкохолна империя прибави към богатата си женска колекция инфлуенсърката Нена Върбанова, позната на широката публика като най-красивата абитуриентка за 2019 г.

Двамата вече не се крият и свободно показват любовта си, нищо че милионерът до скоро беше сериозно обвързан, живееше на семейни начала и дори има дете от Марта - дъщерята на покойната висаджийска мутра Румен Нарциса.

Стайков-младши и Нена са били забелязани да събират тен в известен гръцки курорт, а жадната за слава моделка побърза да качи снимки от ваканцията в инстаграм профила си. Там тя публикува кадри от ферарито на новото си гадже, показвайки в няколко кадъра татуираните му ръце, окичени с луксозни часовници. Точно тези фотоси разконспирираха най-горещата светска двойка на лято 2026 г., а клюкарите разтръбиха новината.

Сред посетителите на оборотните столични кръчми връзката на красавицата със Стайко отдавна не е новост. Двамата вече са се появявали в тандем достатъчно често за да привлекат нездраво любопитство към аферата си.

Бившата жена на баровеца също не си държала езика зад зъбите. Марта плюела змии и гущери по доскорошния си мъж, вдигала безпричинни скандали в столичен хотел, трошала скъпа посуда и кълняла на всеослушание, че богаташът ще си плати за изневярата. “Ще те унищожа, няма да си видиш детето, ще гориш в ада, така да знаеш”, редяла зарязаната съпруга.

Близки до разпадналото се семейство разказват, че Стайко трудно издържал на високомерието и непрестанните нервни изблици, които щерката на Нарциса му устройвала непрекъснато. Известна с чепатия си характер, тя не се съобразявала в чие семейство е влязла и отказвала да се държи прилично на публични места. Тъкмо напротив - изпадала в кризи, скачала на бой на почти всяка хубавелка, която мъжът й заглеждал, ровела му в телефона и заплашвала, че ще си събере багажа ако благоверния не я третира като кралица.

Логично Стайков-младши не издържал на домашния терор и побързал да вземе в обятията си далеч по-младата и неземно красива Нена, която често е оприличавана като копие на световно известната актриса и модел Денис Ричардс.

От своя страна госпожица Върбанова също има дъщеричка от предишна връзка, но продължава да е в челните редици на бюти индустрията и сред най-търсените лица за множество рекламни кампании.

Родената в Плевен инфлуенсърка понастоящем живее в Пловдив и най-вероятно там е станала заварката, т.к. Стайков-младши често може да бъде забелязан в най-лъскавите заведения под тепетата.

Колко ще издържи любовта им е рано да се каже, но със сигурност двамата ще дават много поводи за клюки през летния сезон

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