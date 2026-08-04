Иво Ториното и Вальо Бореца ли организираха първото криптоубийство в България?

Разследването около изчезването на 33-годишния IT специалист Александър Алтънбашев, който е в неизвестност от пролетта на 2022 година, остава сред най-заплетените случаи на насилие с цел кражба на криптовалута у нас. Криминалистите подозират, че той е станал жертва на отвличане и убийство, след като е бил подмамен на среща с мними инвеститори пред кино „Арена“ в столицата. В хода на действията по случая като основни заподозрени бяха проверени ъндърграунд фигурите Ивайло Борисов – Ториното и Валентин Янев – Вальо Бореца, но поради липса на преки доказателства, обвинения срещу тях така и не бяха повдигнати.

Похищението на Алтънбашев е извършено с бронирано „Ауди“ А8, собственост на Вальо Бореца, но трафичните данни от телефона му го ситуират в друг район по това време. От своя страна Ивайло Борисов – Ториното, с когото Алтънбашев е провел последните си телефонни разговори, заявява пред разследващите, че двама са били в близки приятелски отношения и са обмисляли съвместен бизнес. Водеща версия за престъплението са колосалните загуби за над 5 милиона лева след срива на криптомонетата Terra (LUNA), инвестирани от Алтънбашев за сметка на негови сенчести клиенти.

Александър Алтънбашев

Въпреки че МВР няма официални данни за заграбени дигитални активи от банковия сейф на изчезналия, близки до IT специалиста твърдят, че похитителите са отнели чрез мъчения личните му криптоспестявания за над 1,5 милиона лева. Случаят с Алтънбашев е част от черна серия подобни престъпления в страната, сред които е и убийството с цел обир на 1,7 милиона евро в криптовалута в село Богданлия, за което бе задържан 48-годишен мъж с инициали К.Я.

Източник: Уикенд