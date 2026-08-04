Люлинска банда, близък приятел или любовен триъгълник стоят зад убийството в стил „Петрохан“ на милионера Владо Загатото?

Разследващите органи работиха по няколко страховити версии за жестокото убийство на 56-годишния милионер и кафе бос Владимир Янков – Загатото. Безжизненото му и опожарено тяло бе намерено от пожарникари в неговата къща в Банкя, след сигнал за пожар в 4:15 часа след полунощ. Първоначалният оглед установи, че бизнесменът е бил брутално измъчван и изгорен жив от неизвестните си мъчители. Нападателите са подпалили имота умишлено от три различни места, за да заличат всички следи и да прикрият престъплението.

Основната следа води към бандитска група от Люлин, която вероятно е разполагала с вътрешна информация за активите на жертвата. Криминалистите предполагат, че извършителите са изтезавали бизнесмена с газова горелка, за да го принудят да им предаде паролата за дигиталния си портфейл с криптовалута на стойност близо 9 милиона евро. Убийците са знаели, че в почивните дни охраната и шофьорът му липсват, а устройствата за заснемане в имота са били изтръгнати от тях преди палежа.

Сред разпитаните по случая бе гимнастичката и телевизионна водеща Симона Пейчева, която е поддържала любовна връзка с Владимир Янков – Загатото в продължение на 2 години. Няколко часа преди трагедията двамата са имали публичен скандал в ресторант в Драгалевци, но полицията официално изключи нейната съпричастност към престъплението. Разследването продължава под пряката контролна намеса на държавното обвинение, като същевременно се проверява и версията за обир на 350 000 евро в брой от сейфа му.

Източник: Уикенд