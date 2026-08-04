Полицаят, намерил 4-годишния Марти: Започна силно да ме прегръща

Четиригодишният Марти е открит след няколкочасова издирвателна акция в района на трънските села Радово и Бераинци, в която са участвали близо 90 служители на МВР, Гранична полиция, горски служители и доброволци. Участници в акцията разказаха за организацията на издирването, действията на екипите и обстоятелствата около намирането на детето.

Младши инспектор Димитър Станоев от Граничното полицейско управление в Трън, който е открил момчето, разказа, че сигналът за изчезването е подаден около 10:00 часа от бащата на детето. Веднага след това са сформирани екипи, които са се насочили към мястото, откъдето Марти е напуснал дома си.

След разговор с родителите полицаите са установили през коя врата на двора е излязло детето и предполагаемата посока, в която е поело. Започнало е претърсване на района, а след изминаването на около два-три километра е било взето решение периметърът на издирването да бъде разширен в посока село Бераинци.

Станоев обясни, че по време на обхода е викал детето по име, тъй като е знаел, че то е с кучето си и е разчитал животното да помогне за откриването му. В един момент чул детски глас, а малко след това Марти му отвърнал.

По думите му момчето се е намирало в силно обрасла и труднодостъпна местност. Кучето първоначално проявило агресия и пазело детето, но след като се успокоило, Станоев успял да се приближи до него.

При първоначалния оглед полицейският служител установил само леки драскотини по детето. „Започна силно да ме прегръща. Обясних му, че ще отидем при майка му и няма за какво да се притеснява“, каза Станоев. Според него Марти е бил изплашен и плачел, но постепенно се е успокоил.

Младши инспекторът допълни, че е пренесъл детето на ръце до мястото, където го очаквали останалите екипи и родителите му. „За мен беше най-важно, че успяхме да помогнем и всичко завърши добре“, каза Станоев.

По негова преценка момчето е изминало около пет-шест километра през гориста и силно обрасла местност. Той отбеляза, че като местен служител познава добре района, което е било от значение за успешното издирване. Станоев призова родителите да бъдат по-бдителни и да не оставят малките деца без надзор.

Началникът на Районното управление на полицията в Трън главен инспектор Росен Илиев съобщи, че сигналът за изчезването е подаден около 10:00 часа, след като близките около час и половина безуспешно са търсили детето сами.

По думите му в издирвателната акция са се включили служители на Районното управление в Трън, Граничното полицейско управление, Областната дирекция на МВР - Перник, представители на горското стопанство, общината и доброволци. При издирването са използвани и дронове.

Илиев разказа, че детето е напуснало дома около 8:30 часа. По-голямата му сестра извела кучето в двора, а след като се прибрала в къщата, Марти излязъл след нея. Малко по-късно близките са установили, че липсват както детето, така и кучето. Започнали да ги търсят около дома и в селото, а след като не успели да ги открият, бащата подал сигнал в полицията.

По думите на Илиев семейството живее в Германия и прекарва лятната си ваканция в имота си в района на Трън, който е закупило преди една-две години.

„При подобни случаи най-важни са точната информация и незабавната реакция на всички институции“, каза още началникът на районното управление. Той подчерта, че добрата координация между всички участници е допринесла за успешния край на акцията.

Калина Николова, която е била сред доброволците по намирането, разказа че е научила за изчезването на детето около 11:00 часа от свой познат. Заедно със съпруга си, с когото живеят в съседното село Бусинци, веднага се отправили към Радово, за да се включат в издирването.

По думите ѝ решението им да се включат е било продиктувано и от опита им като доброволци в издирването на изчезналия преди време Сашко от Перник. След пристигането си те са координирали действията си с полицията, Гранична полиция, представители на общината и останалите доброволци, за да не възпрепятстват работата на професионалните екипи.

Николова коментира, че първоначално са получили информация, че детето е забелязано в района на село Бераинци, което насочило част от доброволците към тази местност. Малко по-късно е станало известно, че Марти е открит.

„Бях при майката, бащата и сестричката му, когато разбрахме, че детето е намерено. Всички много се зарадвахме. Беше много емоционален момент“, каза доброволката, цитирана от БТА. По-късно семейството е получило и добрата новина, че кучето, което е било с Марти, също е намерено.

По думите на Николова в издирвателната акция са се включили доброволци от Трън и съседните населени места.

trud.bg