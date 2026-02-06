В TravelLove пътуването не е просто дестинация, а история, въпрос и преживяване. Всяка седмица представяме теми за хората, които искат да пътуват осъзнато, да разбират света и да го откриват отвъд туристическите клишета.
В следващите дни в TravelLove ще прочетете:
– Топ 5 места в Гърция за Великден – селекция със съветите на Георги Грънчаров за празник с атмосфера, традиции и вдъхновяващи гледки.
– Защо Бали забрани язденето на слонове и как устойчивият туризъм променя начина, по който пътуваме.
– Десетте най-очарователни родопски селца за уикенд бягство през февруари – спокойствие, автентичност и близост до природата.
– Къде у нас можеш да нощуваш върху дърво и как къщите в гората се превърнаха в новия фаворит на търсещите приключения.
В международния фокус:
– Как би се променил световният туризъм, ако Доналд Тръмп направи Гренландия своя.
– Имиграционната криза в САЩ и отражението ѝ върху страната, обществото и пътуванията.
– Възможно ли е за всеки да присъства на големите филмови фестивали по света.
– Намибия – непознатите земи и суровата красота на една от най-впечатляващите дестинации в Африка.
Практични и полезни теми:
– Как да посетиш Македония като българин, без притеснения и излишни страхове.
– Достъпен ли е островът на Епстийн за туристи и какво всъщност се крие зад митовете.
– Грижа за кожата по време на път – как да се предпазим в различни климатични условия.
– Как да се аклиматизираш към климат, напълно различен от този, с който си свикнал.
TravelLove е място за любопитните пътешественици – онези, които не просто обикалят света, а искат да го разберат.
