В TravelLove пътуването не е просто дестинация, а история, въпрос и преживяване. Всяка седмица представяме теми за хората, които искат да пътуват осъзнато, да разбират света и да го откриват отвъд туристическите клишета.

В следващите дни в TravelLove ще прочетете:

– Топ 5 места в Гърция за Великден – селекция със съветите на Георги Грънчаров за празник с атмосфера, традиции и вдъхновяващи гледки.

– Защо Бали забрани язденето на слонове и как устойчивият туризъм променя начина, по който пътуваме.

– Десетте най-очарователни родопски селца за уикенд бягство през февруари – спокойствие, автентичност и близост до природата.

– Къде у нас можеш да нощуваш върху дърво и как къщите в гората се превърнаха в новия фаворит на търсещите приключения.

В международния фокус:

– Как би се променил световният туризъм, ако Доналд Тръмп направи Гренландия своя.

– Имиграционната криза в САЩ и отражението ѝ върху страната, обществото и пътуванията.

– Възможно ли е за всеки да присъства на големите филмови фестивали по света.

– Намибия – непознатите земи и суровата красота на една от най-впечатляващите дестинации в Африка.

Практични и полезни теми:

– Как да посетиш Македония като българин, без притеснения и излишни страхове.

– Достъпен ли е островът на Епстийн за туристи и какво всъщност се крие зад митовете.

– Грижа за кожата по време на път – как да се предпазим в различни климатични условия.

– Как да се аклиматизираш към климат, напълно различен от този, с който си свикнал.

TravelLove е място за любопитните пътешественици – онези, които не просто обикалят света, а искат да го разберат.

