1-ва английска гимназия рекламира Радев предизборно

Ако отворите сайта на Първа английска гимназия - едно от най-престижните училища в София и България, веднага на екрана грейва щастлива снимка с Румен Радев. Въпреки, че слайдът се води номер 3, той излиза първи от поредицата.

Тъй като училището НЕ е частно, това е огромен скандал! Иначе щеше да бъде просто нарушение.

Не е тайна, че ред институции нямат право да участват в предизборни кампании, в това число са образователните.

Освен нормираните правила, има и неписани, които направо са си погазени с намесването на училище в калните политически борби.

