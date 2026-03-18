Ерата на ИИ клиповете: Нетаняху, "шестте пръста" и защо трябваше да доказва, че е жив

В по-прости времена, един министър-председател би могъл да си поръча кафе или да се разходи, без да предизвика твърде много противоречия. Може би щеше да има малко обвинения за тромав рекламен трик, но едва ли би разпалил слуховете за прикриване и тайни смъртни случаи сред световните конспиратори. Тази седмица обаче Бенямин Нетаняху откри, че в ерата на изкуствения интелект и видеоманипулацията, нищо не е забранено, дори ако видеото, което е създал, е имало за цел да покаже, че всъщност е жив и здрав.

"В интернет казват, че всъщност си мъртъв", информира някой израелския премиер в клип, записан в кафене в Йерусалим. Видеото е привлякло близо 74 милиона гледания. "Искаш ли да преброиш колко пръста имам?", отвърна Нетаняху с полуусмивка, показвайки и двете си ръце.

Нетаняху намекваше за видео от пресконференция, проведена миналия четвъртък, където онлайн детективи забелязаха шест пръста – класически признак на изкуствения интелект. Това беше използвано като "доказателство" онлайн, че премиерът е бил убит при целенасочен ирански ракетен удар.

Израелският премиер също така адресира фалшивите конспиративни теории, докато се срещаше с Майк Хъкаби, посланикът на САЩ в Израел, във вторник. Дипломатът се пошегува, че президентът Тръмп "иска да дойда и да се уверя, че си добре".

"Да, Майк, жив съм", отговори Нетаняху във видеоклип в X. "Тръмп искаше да се увери", добави Хъкаби, "защото вие се разбирате твърде добре". "Ръкуваме се с по пет пръста във всяка ръка", отговори на свой ред израелският лидер.

Войната в Иран претърпя огледална кампания в социалните медии, с изобилие от фалшиви новини, епични видеоклипове с военни игри и слухове за смъртта на висши лидери. Нетаняху, който до миналата седмица предпочиташе да се обръща към нацията чрез записани видео съобщения, беше обект на подобни слухове, разпространявани от любители на теориите на конспирациите и поддръжници на иранския режим. Един държавен канал спекулира, че той е бил ранен или убит при целенасочено убийство от Иран, докато друго широко разпространено изображение показва как Нетаняху е изтеглен след експлозия от войници, а лицето му е било "тежко наранено".

"Наистина е забавно да се види как всички хора, които разпространяват антиизраелски измами, падат в собствените си конспиративни заешки дупки, първо с шапки от станиол", коментира Ейлън Леви, бившият говорител на Нетаняху и британско-израелска личност. "Свидетели сме на фатална комбинация от изкуствени интелекти, които са толкова реалистични, че никой не знае в какво да вярва, широко разпространено желание да се вярва на конспиративни теории, включващи Израел, и масивни кампании за чуждестранно влияние, предназначени да разпространяват дезинформация. Изглежда, че Нетаняху се наслаждава да ги троли."

Други са видели различен ъгъл от видеото с "доказателство за живот", фокусирайки се върху вниманието , отделено на тийнейджърката бариста на Нетаняху в кафене Sataf в гора в покрайнините на Йерусалим.

"Израелците не разбират защо интернет полудява по баристата на Нетаняху, защото баристите в Израел са прекрасни. Предполагахме, че са такива навсякъде. Елате да ни посетите, когато войната свърши", написа Леви.

Въпреки това видеото генерира актуалния таг "coffeegate", като потребителите анализират и най-малките детайли от видеото, за да докажат, че той не е истински, забелязват "бъгове" и анализират "физиката на кафето му".

Други потребители са започнали да пародират видеото, показвайки как Моджтаба Хаменей, новият върховен лидер на Иран, отпива от чашата и се усмихва.

Нормалните служби обаче бяха възобновени във вторник, когато Нетаняху се появи отново, обръщайки се към нацията от бюрото си, за да обяви смъртта на Али Лариджани, придружен от снимка на премиера, нареждащ убийството по телефона.

