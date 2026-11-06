Техномаркет Варна празнува рожден ден с подаръци за клиентите и томбола с 9 награди https://crimes.bg/uncategorized/tehnomarket-varna-praznuva-rozhden-den-s-podaraci-za-klientite-i-tombola-s-9-nagradi-3/205311 Crimes.bg

Техномаркет Варна на ул. „Коево“ 1 празнува своя рожден ден, а по традиция празникът е повод за специални изненади за клиентите. От 5 до 9 ноември 2026 г. всеки, който пазарува в магазина, ще получи ваучер на стойност 5% от сумата на покупката, който може да използва при следващо пазаруване до края на годината.

Празничните предложения не спират дотук! В периода от 5 до 22 ноември 2026 г. всички клиенти, които направят покупка на стойност над 200 евро, ще имат възможност да се включат в специална томбола с 9 атрактивни награди.

Рожденият ден на Техномаркет Варна е още един повод да изберете техника за дома, свободното време и ежедневието от богатия асортимент на магазина. Посетителите ще открият разнообразие от телевизори, смартфони, компютри, големи и малки домакински уреди, продукти за лична грижа и аксесоари от водещи световни марки.

С празничната си инициатива Техномаркет иска да благодари на своите клиенти за доверието и подкрепата през годините, като им подари още повече възможности за изгодни покупки и приятни изненади.

Техномаркет кани жителите и гостите на Варна да се присъединят към празника и да се възползват от специалните предложения в магазина на ул. „Коево“ 1.

Техномаркет – техниката за всяко семейство е тук!

Ваучерът е валиден за следваща покупка до 31.12.2026 г. на непромоционални продукти, с изключение на Apple, Miele и PlayStation.