Вежди си вдигнал гроб приживе

Вежди Рашидов издъхна на 74-годишна възраст след тежка битка с рак на белите дробове и сърдечен удар. Коварната болест се завърнала през лятото, над 10 години след като бележитият скулптор пребори рака на гърлото в немска клиника. Той започна лечение във ВМА, но състоянието му бързо се влоши. Масивен инфаркт, вероятно провокиран от химиотерапията, покоси твореца в болницата на 6 ноември.

Дори в най-тежките дни именитият художник не изгуби своя дух и чувство за хумор. Пред свои близки приятели той признаваше с усмивка: „Абе, живее ми се вечно, братче, ама няма как! Трябва и да се умре в даден момент“. Дни преди кончината си Вежди Рашидов се обадил на свои съмишленици и им заръчал да пият по водка за него, за да го помнят с добро.

Големият творец планираше да отбележи 75-годишнината си на 14 декември с паметна изложба и бутилки с любимата си кайсиева ракия. Поклонението пред тленните му останки се състоя на 12 ноември в Народния театър „Иван Вазов“, а Рашидов сам изработил гроба си на Централните софийски гробища около година преди да издъхне. Именитият скулптор лично се заел с подготовката на последната си обител и оставил строги наставления за вечния си дом. Неговото изрично желание било да не бъде положен в Алеята на творците, а на няколко метра встрани от нея.

Рашидов настоявал тялото му да бъде кремирано, преди тленните му останки да бъдат поставени в парцела, който сам си избрал и платил за вечни времена. Споделял с вълнение, че е намерил „красив имот“, от който да вижда просторите на небето. Първоначално обмислял гробницата му да бъде при някакъв манастир в провинцията, но впоследствие избрал столицата. Опечаленото му семейство изпълнило последната му воля да почива в собственоръчно подготвения гроб.

Източник: Уикенд