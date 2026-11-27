От санкциите срещу Москва до преговорите с Кремъл – сделката за международните активи на руския петролен гигант поставя рафинерията в Бургас в центъра на ново геополитическо преразпределение.

Подписаното на 25 ноември споразумение за придобиване на международните активи на „Лукойл“ от консорциум, ръководен от американския милиардер Тод Боули, бележи важен етап в пренареждането на енергийните отношения между САЩ, Русия и Европа. Зад корпоративната сделка стоят санкционната политика на Вашингтон, участието на американска държавна финансова институция и инвестиционни мрежи, свързани с близкото обкръжение на президента Доналд Тръмп. В тази конструкция особено място заемат Джаред Къшнър и специалният пратеник Стив Уиткоф, участвали в дипломатическите контакти около операцията. За България залогът е пряк-бъдещето на „Лукойл Нефтохим Бургас“, най-голямата рафинерия на Балканите.

От санкциите до американския консорциум

Процесът се ускори през октомври 2025 г., когато Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“. Ограниченията принудиха руската компания да потърси купувач за международния си бизнес, включващ нефтени находища, рафинерии и мрежи от бензиностанции. Вашингтон постави условие сделката да не осигурява непосредствена финансова облага за руската компания.

Първоначалната оферта на Gunvor не получи американско одобрение. Последваха предложения и преговори с участието на Xtellus Partners и Carlyle, но те не доведоха до приключване на продажбата.

На 25 ноември Eldridge, инвестиционната компания на Боули, обяви споразумение за придобиване на международното дружество LUKOIL International GmbH. Консорциумът включва още американската Корпорация за международно финансиране на развитието (DFC), инвестиционната банка Xtellus Partners и базираната в Обединените арабски емирства Catena Investment Holding. Citi е посочена като финансов консултант.

Портфейлът е оценен на около 16 млрд. долара, а плащането е структурирано чрез замяна на ценни книжа на „Лукойл“ с номинална стойност около 10 млрд. долара. Те са придобити от западни инвестиционни фондове и депозитарни банки и ще бъдат поставени в ограничена сметка в ОАЕ, вместо средствата да постъпят непосредствено при руския продавач. Така конструкцията цели да изпълни американското изискване за недопускане на пряка финансова облага за „Лукойл“.

Споразумението все още не означава приключена сделка. Необходимо е одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Консорциумът разполага с 60-дневен период на изключителност за финализиране на договореностите, а Боули допуска, че цялата процедура може да продължи до година.

Тод Боули и американският държавен интерес

Тод Боули е председател и изпълнителен директор на Eldridge – инвестиционна холдингова компания с интереси във финансовия сектор, застраховането и спорта. Той е известен като съсобственик на Los Angeles Dodgers и Los Angeles Lakers, както и с предишното си участие във футболния клуб „Челси“.

Боули не е петролен предприемач, а финансист с опит в структурирането на големи инвестиционни операции. Именно това прави участието му показателно за навлизането на частния американски капитал в стратегически енергиен сектор, чието бъдеще е пряко зависимо от санкционната политика и международните отношения.

Особено значение има участието на DFC – федерална институция, създадена да мобилизира частен капитал в подкрепа на американските външнополитически и икономически приоритети. Според анализа на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) американската държава може да получи около 15% икономическо участие без първоначална капиталова вноска. Точният размер не е официално обявен от консорциума.

Механизмът предвижда американската държава да участва в бъдещата печалба и да има представителство в управлението. Това поставя Вашингтон в двойна институционална роля – DFC е част от придобиващата структура, докато OFAC трябва да разреши самата сделка. Според CSIS именно тази конструкция може да предизвика въпроси за прозрачността, надзора на Конгреса и възможния конфликт на интереси.

Джаред Къшнър и близкоизточните инвестиционни връзки

Политическото измерение на операцията се очертава най-ясно чрез Джаред Къшнър, зет на Тръмп и основател на инвестиционната компания Affinity Partners.

Първоначалната структура на консорциума е включвала International Holding Company от ОАЕ и сирийско-катарските братя Ал-Хаят. Техните бизнес отношения с Къшнър са свързани с мащабен инвестиционен проект за луксозен курорт на албанския остров Сазан, одобрен от албанските власти. Според Ройтерс двамата инвеститори са напуснали консорциума непосредствено преди обявяването на окончателното споразумение. Промяната отстранява участници, чиито отношения с Affinity Partners биха могли да предизвикат допълнителен политически и конгресен контрол.

Още по-съществена е дипломатическата линия. Според анализа на CSIS, позоваващ се на публикация на „Ню Йорк Таймс“ и представител на американската администрация, Къшнър и Уиткоф са участвали в договарянето на условията с DFC. Темата за международните активи на „Лукойл“ е била поставена и по време на срещата им с Владимир Путин в Кремъл на 5 септември.

Няма публично потвърдени доказателства, че Къшнър или Affinity Partners притежават пряк дял в придобиването. Документираните връзки са чрез първоначалните инвеститори и дипломатическия процес. Това разграничение е съществено, но присъствието на хора от близкото обкръжение на Тръмп в дипломатическите и инвестиционните контакти показва колко тясно се преплитат частният капитал и външната политика на САЩ.

Бургас в новата енергийна конфигурация

Международният портфейл на „Лукойл“ включва активи в десетки държави, нефтодобивни мощности и три европейски рафинерии – в България, Нидерландия и Румъния. Сред най-значимите обекти е „Лукойл Нефтохим Бургас“, чието значение за българската икономика и енергийна сигурност излиза далеч извън рамките на обикновен корпоративен актив.

При успешно приключване на сделката рафинерията ще премине в структура с американско държавно участие. Това не означава автоматично, че Вашингтон ще поеме прякото оперативно управление. Бъдещето на предприятието ще зависи от корпоративното управление, доставките на суров петрол, инвестиционните решения и отношенията с българските регулаторни органи.

За България промяната е стратегическа. След години на руска собственост и санкционен натиск един от най-важните енергийни обекти в страната може да попадне в инвестиционна конфигурация, в която американската държава вече има икономически интерес.

Сделката за международните активи на „Лукойл“ очертава модел, при който санкциите се превръщат не само в инструмент за икономически натиск, но и в механизъм за промяна на собствеността върху стратегическа инфраструктура. За Вашингтон това е възможност да разшири присъствието си в ключови енергийни пазари, за Москва – поредно отстъпление от международните позиции на руския петролен бизнес, а за България – нов етап в управлението на актив, който има пряко значение за националната енергийна сигурност. І БГНЕС

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Анализът е подготвен от Отдел „Международна информация“ в Агенция БГНЕС.