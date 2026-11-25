Техномаркет празнува! 10 страхотни награди очакват клиентите на най-големия магазин за техника в България Специална празнична томбола и Instagram игра са част от рождения месец на Техномаркет на бул. „Цариградско шосе“ 92 https://crimes.bg/uncategorized/tehnomarket-praznuva-10-strahotni-nagradi-ochakvat-klientite-na-nay-golemiya-magazin-za-tehnika-v-balgariya-3/206672 Crimes.bg

Най-големият магазин за техника в България – Техномаркет на бул. „Цариградско шосе“ 92, празнува своята годишнина с цял месец специални предложения, изненади и подаръци за своите клиенти.

По този повод през целия ноември посетителите на магазина могат да се възползват от атрактивни оферти с намаления до -50% и възможност за покупка на изплащане без лихва.

Празничните изненади продължават и с голяма томбола! От 19 до 30 ноември 2026 г. всеки клиент, направил покупка на стойност над 200 евро в магазина на Техномаркет на бул. „Цариградско шосе“ 92, ще получи възможност да участва в разпределението на 10 страхотни награди.

Сред тях са 75-инчов UHD Smart телевизор и саундбар Samsung, кафемашини Philips и Ninja, Philips Air Fryer, преса за коса Shark, миксер Philips, CD плейър Philips, комплект съдове за готвене Tefal и сушилна машина Indesit. Имената на късметлиите ще бъдат изтеглени на 1 декември 2026 г.

А за всички почитатели на технологиите има още една изненада! Техномаркет организира специална Instagram игра съвместно с популярната Джули Марули, в която един от участниците ще има възможност да спечели чисто нов Apple MacBook Neo. Победителят също ще бъде обявен на 1 декември 2026 г.

Ноември е месецът на големите оферти и още по-големите изненади. Посетете Техномаркет на бул. „Цариградско шосе“ 92, възползвайте се от празничните предложения и може би именно вие ще си тръгнете с един от страхотните подаръци!

Пълните условия за участие в томболата и Instagram играта са публикувани на www.technomarket.bg и в официалния Instagram профил на Техномаркет.