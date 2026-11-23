Мегазвездата от „Под прикритие“ – актьорът и режисьор Мариан Вълев: Точно сега Куката хич не ме вълнува „Разделихме се с Цве​ти Стоя​нова, но тя си остава едно от най-красивите неща, които са се случвали в живота ми“, категоричен е актьорът https://crimes.bg/uncategorized/megazvezdata-ot-pod-prikritie-aktyorat-i-rezhisyor-marian-valev-tochno-sega-kukata-hich-ne-me-valnuva-3/206409 Crimes.bg

Звездата от сериала „Под прикритие“ Мариан Вълев призна, че в момента образът на Куката изобщо не го интересува и дори още не е гледал новите епизоди на кримисагата. Предишните сезони на продукцията актьорът изгледал едва преди 2 или 3 години, макар премиерата да беше преди 15 години, тъй като днес фокусът му е насочен изцяло към авторския му филм „Камбаната“, върху който работи около година и половина и пише сценария.

Кинопритчата по едноименния роман на Недялко Славов се снима във врачанското село Голямо Пещене с екип от над 100 души от „Под прикритие“. Главната роля е поверена на Деян Донков, когото Мариан Вълев определя като най-всеотдайния и можещ артист в България, работещ по 14 часа на дъжд и студ без да се пази, въпреки разпространяваните обвинения срещу него. Филмът разказва за затворник, излязъл след 40 години, който брани родното си село и църквата от местна банда.

В личен план Мариан Вълев потвърди, че се е разделил с гимнастичката Цвети Стоянова, определяйки връзката им като едно от най-красивите неща в живота си. Днес единствената му компания е проектът „Камбаната“, а след над 30-годишен стаж актьорът подчертава, че отказва риалити формати и водещи роли, за да запази своята творческа хигиена и вътрешна чистота в киното и театъра като свой истински храм.

Източник: Уикенд