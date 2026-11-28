Бизнесменът Румен Гайтански - Вълка се е сдобил с чисто нов брониран автомобил „Мерцедес“ S класа за близо 1 милион евро преди броени дни. Луксозното возило притежава изключително високо ниво на защита B7 срещу мощни огнестрелни оръжия и бронебойни боеприпаси, включващо подсилени стъкла, бронирани врати, покрив, дъно и специални гуми за движение след пробив. За да не привлича излишно внимание, бившият мъж на Ивайла Бакалова не е сложил запазените си регистрационни номера С8888 или С888888. Въпреки спекулациите дали се страхува за живота си, от полицията отричат да има конкретна заплаха или данни за подготвяно покушение срещу него.

Припомняме, че през септември 2024 г. властите иззеха предишния брониран „Мерцедес Майбах“ на Гайтански от лятната резиденция на Ахмед Доган в парк „Росенец“ като част от разследването за необезпечения кредит от 148,5 млн. лв. от Българската банка за развитие, отпуснат през 2019 г. на дружеството „Роудуей кънстракшън“. По данни от делото колата е била подарена на Доган, но тази есен е върната на собственика си.

Скъпата покупка показва, че след като прекара 2 месеца в ареста и през октомври 2024 г. бе освободен срещу парична гаранция от 250 000 лева, Румен Гайтански отново е финансово стабилен. Впоследствие обвиненията по аферата за източените близо 150 милиона лева от държавата бяха свалени и от бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев.

Източник: Уикенд