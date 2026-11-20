“Благодаря Ви, д-р Енчев!” Гей ли е пловдивският хирург и за мъж ли са се скарали със Симеон Личев? https://crimes.bg/uncategorized/blagodarya-vi-d-r-enchev-gey-li-e-plovdivskiyat-hirurg-i-za-mazh-li-sa-se-skarali-sas-simeon-lichev-3/206307 Crimes.bg

Професионален или любовен е скандалът между хирурга Ангел Енчев и колегата му Симеон Личев? А дали двамата не са се скарали за мускулест жребец, както усърдно се шушука в хайлайфа? В края на краищата - възможно ли е съдебният спор за името “Симетрия” да покрива далеч по-пикантна история за две разбити мъжки сърца в бели престилки?

В публичното пространство от седмица се вихри разправия около името на клиника “Симетрия”. От години името е регистрирано от Енчев, но в последно време под същия бранд оперира и Личев, който отвори собствена лечебница. Това се случи след слухове, че последният е бил грозно изритан от предишните си шефове - Bellissimo Clinic.

Масло в огъня налива публикация от 11 август 2011 г. Публикувана е не в някое жълто издание, а в сериозния, обществено-политически сайт “новини.бг” под заглавие “Д-р Енчев бил прикрит гей”. Журналистите пишат, че (вече разбитият) брак на Енчев с бившата манекенка Теди Велинова била параван за хомосексуалните му мераци. В историята е намесен и Евгени Минчев, който според изданието бил взривил публичното пространство с признанието си, че д-р Енчев го държал за ръката и му шепнел: „Скъпи, ти ме създаде!”

Теди Велинова пък склонила да се омъжи за Енчев и да му роди деца след разбитата си връзка с не особено известния днес пластичен хирург Румен Бояджиев, който се оказал безсилен да тунингова грубата й физиономия и твърде едро за подиума тяло. Но тя, тежко комплексирана от липсата на природна красота, държала да живее под един покрив с пластичен хирург, дори нощем той да се кипри с дантелените й гащи и сутиени.

В интерес на обективната истина, след раздялата д-р Енчев сключи втори брак на бърза ръка, но за новата му съпруга под тепетата се шушука, че всъщност била мъжът във връзката и реално това между тях било по-скоро бизнес съюз, отколкото романтична история. А и нищо по визията й не показвало, че има естетичен доктор за мъж.

Ако вярваме на клюкарите под тепетата, Енчев дълго време се радвал на интимното внимание от страна на млад левент, известен с навика си да ощастливява заможни господа срещу щедри подаръци.

Но в последно време неизвестният за широката публика мускуляга се завъртял около прекия му конкурент - д-р Симеон Личев. И започнал често-често да прескача до София. В същото време обаче продължил да си урежда срещи и с Енчев. Триъгълната конфигурация издържала повече от година, но професионалните неблагополучия на Личев и изгонването му от Bellissimo clinic резонно изтънили джоба му и той все по-рядко можел да задоволява материалните капризи на младия си фаворит.

В края на краищата, компаньонът се върнал при д-р Енчев, кълнейки му се във вечна вярност.

Раздялата зверски озлобила Личев и за да му отмъсти, той решил да открадне името “Симетрия”, натривайки носа на любовния си конкурент. Нещо повече - не особено кадърният пластичен лекар се бил заканил да отмъкне клиентелата на Ангел Енчев, лъжейки, че новата клиника е негов филиал в София.

“Тия педали за едно жиголо ще си унищожат кариерите и ще затънат в съдебни тресавища. Ама така е като те сърби отзад - ще минеш през трупове заради мъжките патки. Пет пари не струват и двамата доктори, пълна пародия са. Що ли не се съберат и да си решат споровете под юргана вместо да занимават цялата държава със себе си”, подиграват ги в хомо средите.

Източник: crimesbg.com