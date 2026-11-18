СЦЕНАРИЯТ Е ТВОЙ! До -40% на избрани процедури от Derma Friday в клиники Derma-Act Мария Бакалова е в главната роля на новата кампания, а Александра Богданска и Дара Екимова са гласовете в главата ѝ https://crimes.bg/uncategorized/scenariyat-e-tvoy-do-40-na-izbrani-proceduri-ot-derma-friday-v-kliniki-derma-act-3/206121 Crimes.bg

„Сценарият е твой. Грижата е наша.“, уверяват от клиники Derma-Act, където вече тече уникалната промоция за черния петък, озаглавена Derma Friday, от 12 до 29 ноември.

Лицето на кампанията е холивудската звезда Мария Бакалова. В клипа „Под кожата на Мария Бакалова“ тя се подготвя за своя бляскав момент, а в главата ѝ се води оживен разговор. Гласовете ѝ са топ инфлуенсърката Александра Богданска и певицата Дара Екимова, които от „командната зала“ на съзнанието ѝ наблюдават и коментират всеки неин поглед и усмивка. „Родена за Холивуд“, единодушни са те. Причината е кожа, която просто сияе и е готова за червения килим. Посланието е, че с правилната грижа всяка жена може сама да избере в коя роля да се превъплъти.

От 12 до 29 ноември 2026 г. избрани процедури в Derma-Act са с намаление до -40%.

Можеш да закупиш процедурите сега на специална цена - онлайн на derma-act.bg или на място в клиниките – и да ги използваш до 31 май 2027 г.

Подбрахме процедури за лице, коса и тяло – от лазерни и апаратни терапии до филъри, скинбустери и мезотерапии.

Отстъпките са умопомрачителни и могат да накарат всеки beauty ценител да се почувства като звезда на червения килим.

Какво включва кампанията?

Лазерни процедури:

Лазерна епилация с Elite iQ™ – от 12 € (20 €)

Карбонов пилинг с Revivo Laser – 108 € (180 €)

Пакет BBL Girl – 6 процедури BBL HEROic – 600 € (1200 €)

Лазерно подмладяване с Discovery Pico Derm, лице и шия – 432 € (720 €)

2 × лазерно подмладяване с Laser Genesis, цяло лице – 144 € (240 €)

Фракционен лазер MOXI®, лице и шия – 400 € (670 €)

Хибриден лазерен пилинг HALO®, лице и шия – 600 € (1000 €)

Инжекционни процедури и мезотерапии:

Филър Saypha® Lidocaine, 1 ml – 156 € (260 €)

Juvéderm® Ultra Smile, 0.55 ml – 160 € (230 €)

Скинбустер Juvéderm® Skinvive™, 1 ml – 204 € (340 €)

Скинбустер Restylane Vital – 150 € (200 €)

Плазмолифтинг PRP, лице – 128 € (180 €)

Пакет PRP + Saypha® Revitalis, лице – 200 € (340 €)

Мезотерапия RRS® лице, 4 процедури – 259 € (432 €)

Мезотерапия RRS® HA Eyes, 4 процедури – 240 € (400 €)

Мезотерапия за коса XL Hair, 4 процедури – 259 € (432 €)

Терапии за лице:

Morpheus8 фракционна радиочестота, лице и шия – 520 € (870 €)

Микродермабразио – от 36 € (60 €)

The Glass Skin Facial (O₂ Derm), 60 мин – 78 € (130 €)

Fire & Ice Resurfacing Peel, 60 мин – 84 € (140 €)

Clariva – терапия 4 в 1, 60 мин – 48 € (80 €)

Celeva – терапия 4 в 1, 60 мин – 60 € (100 €)

Процедури за тяло:

Мускулна стимулация truSculpt® flex, включва всички зони – от 120 € (200 €)

Премахване на целулит с BTL Emtone – от 48 € (80 €) на зона

Onda Coolwaves®, 3 зони – 126 € (210 €)

SculpSure® – от 210 € (300 €)

Maximus – от 34 € (58 €) на зона

Как да се възползваш?

Избери своите процедури и ги закупи до 29 ноември 2026 г. – онлайн на derma-act.bg или на място в клиниките. След това запази час в удобно за теб време до 31 май 2027 г.

За въпроси и записване на час екипът ни е на разположение: 0700 700 23

Условия на кампанията:

Кампанията е валидна за периода 12.11.2026 г. – 29.11.2026 г., на derma-act.bg и на място в клиниките. Закупените процедури могат да бъдат използвани до 31.05.2027 г. Предплатените процедури не гарантират конкретен специалист. Отстъпките не се съчетават с други намаления или пакетни предложения. Пълните условия прочетете на derma-act.bg.