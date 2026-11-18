„Сценарият е твой. Грижата е наша.“, уверяват от клиники Derma-Act, където вече тече уникалната промоция за черния петък, озаглавена Derma Friday, от 12 до 29 ноември.
Лицето на кампанията е холивудската звезда Мария Бакалова. В клипа „Под кожата на Мария Бакалова“ тя се подготвя за своя бляскав момент, а в главата ѝ се води оживен разговор. Гласовете ѝ са топ инфлуенсърката Александра Богданска и певицата Дара Екимова, които от „командната зала“ на съзнанието ѝ наблюдават и коментират всеки неин поглед и усмивка. „Родена за Холивуд“, единодушни са те. Причината е кожа, която просто сияе и е готова за червения килим. Посланието е, че с правилната грижа всяка жена може сама да избере в коя роля да се превъплъти.
От 12 до 29 ноември 2026 г. избрани процедури в Derma-Act са с намаление до -40%.
Можеш да закупиш процедурите сега на специална цена - онлайн на derma-act.bg или на място в клиниките – и да ги използваш до 31 май 2027 г.
Подбрахме процедури за лице, коса и тяло – от лазерни и апаратни терапии до филъри, скинбустери и мезотерапии.
Отстъпките са умопомрачителни и могат да накарат всеки beauty ценител да се почувства като звезда на червения килим.
Какво включва кампанията?
Лазерни процедури:
Лазерна епилация с Elite iQ™ – от 12 € (20 €)
Карбонов пилинг с Revivo Laser – 108 € (180 €)
Пакет BBL Girl – 6 процедури BBL HEROic – 600 € (1200 €)
Лазерно подмладяване с Discovery Pico Derm, лице и шия – 432 € (720 €)
2 × лазерно подмладяване с Laser Genesis, цяло лице – 144 € (240 €)
Фракционен лазер MOXI®, лице и шия – 400 € (670 €)
Хибриден лазерен пилинг HALO®, лице и шия – 600 € (1000 €)
Инжекционни процедури и мезотерапии:
Филър Saypha® Lidocaine, 1 ml – 156 € (260 €)
Juvéderm® Ultra Smile, 0.55 ml – 160 € (230 €)
Скинбустер Juvéderm® Skinvive™, 1 ml – 204 € (340 €)
Скинбустер Restylane Vital – 150 € (200 €)
Плазмолифтинг PRP, лице – 128 € (180 €)
Пакет PRP + Saypha® Revitalis, лице – 200 € (340 €)
Мезотерапия RRS® лице, 4 процедури – 259 € (432 €)
Мезотерапия RRS® HA Eyes, 4 процедури – 240 € (400 €)
Мезотерапия за коса XL Hair, 4 процедури – 259 € (432 €)
Терапии за лице:
Morpheus8 фракционна радиочестота, лице и шия – 520 € (870 €)
Микродермабразио – от 36 € (60 €)
The Glass Skin Facial (O₂ Derm), 60 мин – 78 € (130 €)
Fire & Ice Resurfacing Peel, 60 мин – 84 € (140 €)
Clariva – терапия 4 в 1, 60 мин – 48 € (80 €)
Celeva – терапия 4 в 1, 60 мин – 60 € (100 €)
Процедури за тяло:
Мускулна стимулация truSculpt® flex, включва всички зони – от 120 € (200 €)
Премахване на целулит с BTL Emtone – от 48 € (80 €) на зона
Onda Coolwaves®, 3 зони – 126 € (210 €)
SculpSure® – от 210 € (300 €)
Maximus – от 34 € (58 €) на зона
Как да се възползваш?
Избери своите процедури и ги закупи до 29 ноември 2026 г. – онлайн на derma-act.bg или на място в клиниките. След това запази час в удобно за теб време до 31 май 2027 г.
За въпроси и записване на час екипът ни е на разположение: 0700 700 23
Условия на кампанията:
Кампанията е валидна за периода 12.11.2026 г. – 29.11.2026 г., на derma-act.bg и на място в клиниките. Закупените процедури могат да бъдат използвани до 31.05.2027 г. Предплатените процедури не гарантират конкретен специалист. Отстъпките не се съчетават с други намаления или пакетни предложения. Пълните условия прочетете на derma-act.bg.