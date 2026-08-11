Масови нарушения в Бургаско: Заловиха камиони със зърно, претоварени с до 14 тона

Измереното свръхтегло при глобените превозни средства е между 7 и 14 тона над позволеното.

Първи сериозни нарушения на изискванията за максимално допустимо тегло на товарни автомобили, превозващи земеделска продукция, бяха установени тази сутрин при специализирана операция в Бургаско. При съвместна проверка на служители от отдел „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Бургас и екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ бяха засечени фрапиращи отклонения от нормите, предаде кореспондентът на БГНЕС в града.

Акцията се провежда в близост до една от най-големите складови бази в региона, разположена в землището на село Свобода. До момента са инспектирани 30 паркирани товарни автомобила, като при осем от тях са констатирани нарушения. Измереното свръхтегло при глобените превозни средства е между 7 и 14 тона над позволеното.

По данни на експерти стандартното общо тегло на такъв тип товарен камион трябва да бъде между 40 и 42 тона. Инспекторите предупреждават, че подобни масови нарушения крият сериозен риск от тежки пътни инциденти и водят до бърза деформация и разрушаване на пътната настилка.

Проверките на контролните органи в района продължават и в този час.IБГНЕС