Техномаркет Пловдив празнува рожден ден с 5% ваучер и томбола с 10 награди

Техномаркет Пловдив празнува своя рожден ден и по този повод е подготвил специални изненади за всички свои клиенти. От 5 до 9 ноември всеки, който пазарува в магазина на бул. „България“ (4-ти километър), ще получи ваучер на стойност 5% от стойността на покупката си, който може да използва при следващо пазаруване до края на 2026 г.
Празничните предложения продължават и с още една възможност за подарък. В периода от 5 до 22 ноември клиентите, направили покупка на стойност над 200 евро, автоматично участват в томбола с 10 страхотни награди.
Рожденият ден е чудесен повод да обновиш дома си, да избереш желаната техника или да се сдобиеш с нов технологичен помощник на изгодна цена. А с празничните изненади от Техномаркет Пловдив всяка покупка може да донесе още повече настроение и ползи.
Заповядай в Техномаркет Пловдив на бул. „България“ (4-ти километър) от 5 до 9 ноември и се възползвай от специалните предложения!
Ваучерът важи за следваща покупка до 31.12.2026 г. на непромоционални продукти, с изключение на Apple, Miele и PlayStation.