Техномаркет Пловдив празнува рожден ден с 5% ваучер и томбола с 10 награди Празнични предложения, ваучери и възможност за спечелване на една от 10 награди очакват клиентите на Техномаркет Пловдив през ноември https://crimes.bg/uncategorized/tehnomarket-plovdiv-praznuva-rozhden-den-s-5-vaucher-i-tombola-s-10-nagradi-3/205324 Crimes.bg

Техномаркет Пловдив празнува своя рожден ден и по този повод е подготвил специални изненади за всички свои клиенти. От 5 до 9 ноември всеки, който пазарува в магазина на бул. „България“ (4-ти километър), ще получи ваучер на стойност 5% от стойността на покупката си, който може да използва при следващо пазаруване до края на 2026 г.

Празничните предложения продължават и с още една възможност за подарък. В периода от 5 до 22 ноември клиентите, направили покупка на стойност над 200 евро, автоматично участват в томбола с 10 страхотни награди.

Рожденият ден е чудесен повод да обновиш дома си, да избереш желаната техника или да се сдобиеш с нов технологичен помощник на изгодна цена. А с празничните изненади от Техномаркет Пловдив всяка покупка може да донесе още повече настроение и ползи.

Заповядай в Техномаркет Пловдив на бул. „България“ (4-ти километър) от 5 до 9 ноември и се възползвай от специалните предложения!

Ваучерът важи за следваща покупка до 31.12.2026 г. на непромоционални продукти, с изключение на Apple, Miele и PlayStation.