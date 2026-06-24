ШОКИРАЩ ОБРАТ! Стайко Стайков хванал Нена Върбанова в изневяра, изритал я от скъпата квартира и сега е с красавицата Рима Соми Гола, боса и гладна, развратната инфлуенсърка се пуска на случайни мутри за да свърже двата края https://crimes.bg/uncategorized/shokirasht-obrat-stayko-staykov-hvanal-nena-varbanova-v-iznevyara-izrital-ya-ot-skapata-kvartira-i-sega-e-s-krasavicata-rima-somi-3/195310 Crimes.bg

Шокиращ обрат е настъпил във връзката на младия бизнесмен Стайко Стайков с Нена Върбанова, за която първа нашата медия съобщи. Докато столичните клюкари нищиха битието на най-новата светска двойка, стана ясно, че плевенчанката е мърсувала зад гърба на любимия си с долнопробен криминален тип.

За да е още по-гнусно, Върбанова мачкала чаршафите в луксозна квартира, наета й от самия Стайко. Научавайки за предателството на малката пачавра, баровецът я изхвърлил като мръсно коте на улицата, оставяйки я буквално само с “гащите на г*за й” и още няколко парцала, които тя успяла да докопа в бързината.

Логично охолният живот за свикналата с бързи и лесни пари госпожица Върбанова секнал на секундата. Скъпите бижута, марковите дрешки и бутиковите екскурзии вече са в миналото. Днес, ако вярваме на злите езици, плевенската разпоретина, самонарекла се “инфлуенсър”, се давала на случайни мутри за дребни парици, колкото да плати наема за семплата квартира, която вече обитава. За нейно нещастие, криминалният тип, с когото изневерила на Стайко, очаквал дете от официалната си приятелка и забранил на Нена не само да го търси, но дори да споменава името му.

Междувременно богатият наследник не си губил времето и вече е пленил сърцето на доста по-класна и изкусителна дама, издадоха близки до него. Това е красавицата от ливански произход Рима Соми, която освен на изключително впечатляваща външност, се радва на лекарска диплома и успешна частна практика в сферата на естетиката и стоматологията. Освен умна и успешна, Рима е от изключително добро семейство и би се вписала прекрасно в обкръжението на един от най-желаните милионери у нас, коментират в столичния хайлайф и стискат палци любовта им да трае дълго.

Източник: crimesbg.com