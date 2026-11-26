Тримата обвинени за блудство с 15-годишно момиче остават в ареста. Софийският градски съд прие, че са извършили блудствени действия с момичето, след като то е било приведено в безпомощно състояние.

Магистратите отчетоха липсата на състрадание и човечност от страна на обвиняемите. Според съда те са проявили безразличие към факта, чеслед като веднъж са унизили човешкото достойнство на пострадалата, са го направили повторно, разпространявайки видеоклиповете в интернет.

Един от задържаните вече е бил с наложена мярка да посещава интернат заради предишно провинение, но решението по този случай все още не е влязло в сила.

Тримата ще бъдат настанени в отделението за непълнолетни в следствения арест на бул. „Г. М. Димитров".

Определението на Софийския градски съд за задържане под стража подлежи на обжалване по предвидения в закона ред.