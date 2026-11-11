След Ню Йорк, Флоренция и Монако, талантливата художничка Мая Цанкова представя самостоятелна изложба в България Експозицията, наречена “Розариум” е посветена на красотата и магията на българската роза https://crimes.bg/uncategorized/sled-nyu-york-florenciya-i-monako-talantlivata-hudozhnichka-maya-cankova-predstavya-samostoyatelna-izlozhba-v-balgariya-3/205647 Crimes.bg

След успешни международни представяния в Ню Йорк, Флоренция и Монако съвременната българска художничка Мая Цанкова ще зарадва ценителите на изкуството в България с нова самостоятелна изложба в сърцето на София.

Експозицията „Розариум“ ще може да бъде разгледана след 20 ноември до 25 декември 2026 г. в столичната галерия ReClub Art Gallery, на ул. „Московска“ 29А.

Нежност, ефирност, романтика и необикновено усещане за красота – това са само част от отличителните черти на творчеството на Мая Цанкова. Художничката, която успешно съчетава класическата естетика със съвременни художествени похвати, отдавна е намерила своя разпознаваем почерк. Нейните произведения отвеждат зрителя в свят, в който реалността и фантазията се преплитат, а цветовете, формите и светлината разказват истории без думи.

С новата си изложба „Розариум“ авторката поставя в центъра на художественото си вдъхновение един от най-красивите и разпознаваеми символи на България – розата. Цветето, превърнало се в национална емблема и олицетворение на изяществото, намира своето място в творческия свят на художничката, в който женствеността, природата и красотата съществуват в хармония.

Експозицията обещава среща с характерната за Мая Цанкова естетика, изградена върху деликатни цветови съчетания, изящни линии и въздействащи композиции. В нейните произведения човешките фигури, ангелите, птиците, цветята и фантастичните образи се превръщат в носители на емоция и символика.

От София до Ню Йорк, Флоренция и Монако

През последните години Мая Цанкова разширява присъствието си и на международната художествена сцена. Нейни творби са представяни в престижни артистични пространства и форуми, сред които Holy Art Gallery в Ню Йорк, Florence Biennale във Флоренция, както и Monaco Art Fair през 2026 г.

Тези участия са важна част от творческия й път, т.к. тя последователно развива своя индивидуален стил и търси нови форми на художествено изразяване.

За качествата на нейното изкуство говори и проф. Любомир Стойков, който я определя като един от ярките представители на съвременното българско изкуство и откроява нежността, красотата и жизнеността в произведенията ѝ.

Отличителна особеност на творчеството на Цанкова е способността ѝ да съчетава декоративната изразителност с усещането за движение, простор и емоционална дълбочина. Картините ѝ не просто украсяват пространството, а създават собствена атмосфера и провокират въображението.

Иновативна техника превръща картините в триизмерни произведения

Особен интерес предизвикват и художествените експерименти на Мая Цанкова, която разработва собствена техника за създаване на триизмерни произведения.

В основата на концепцията, наречена „The Box of Passion“, стоят изображения, изпълнени върху прозрачни повърхности и разположени на три отделни нива. По този начин отделните елементи изграждат цялостна композиция с впечатляваща визуална дълбочина.

Ефирни птици, женски силуети и фантастични образи сякаш оживяват в пространството, а взаимодействието между отделните пластове създава усещане за движение и лекота.

По думите й, идеята за тази техника се е оформяла в продължение на две години, преди да бъде реализирана. Тя споделя, че е патентовала своя метод на работа, за да защити оригиналността на творческото си решение.

Така изкуството на Мая Цанкова излиза отвъд традиционното двуизмерно платно и предлага различен начин за възприемане на художествения образ.

„Розариум“ – среща между изкуството, природата и българската идентичност

Предстоящата изложба в София е своеобразно завръщане към един от най-силните символи на родината. Българската роза, вдъхновявала поколения творци със своята красота и аромат, се превръща в естествено продължение на художествените търсения на Мая Цанкова.

В нейната вселена нежността не е слабост, а израз на сила, хармония и жизненост. Именно тази философия намира особено подходящо въплъщение в образа на розата – едновременно деликатна и устойчива, романтична и въздействаща.

„Розариум“ отправя покана към публиката да се откъсне от динамиката на ежедневието и да преоткрие красотата чрез езика на съвременното изкуство.

Куратор на изложбата е Даниела Шишманова, а домакин на събитието е ReClub Art Gallery, позната и с името ReClub Sotheby’s Bulgaria.

Източник: informiran.net