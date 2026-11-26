САЩ ще забавят реорганизацията на военното си присъствие в Европа, съобщи Politico.

Според двама дипломати от Алианса, от Вашингтон са уведомили съюзниците си, че преоценката ще продължи и след вече определения краен срок.

На среща на представители на НАТО в сряда, заместник-посланикът на САЩ Скот Оудкърк е заявил пред съюзниците, че страната му няма да представи преглед на разположението на силите в Европа до срещата на външните министри на Алианса на 1 декември.

Прегледът, обявен от министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет през юни, е предназначен да проучи нивото на американските сили в Европа, включително числеността на войските, достъпа до военни съоръжения, правата за базиране и разрешенията за прелитане, тъй като Вашингтон се стреми да префокусира военното си присъствие върху други региони, като Западното полукълбо и Индо-Тихоокеанския регион.

Според дипломати, САЩ не са определили нова дата, но са посочили факта, че все още оценяват различни предложения на съюзниците за доставка на военни активи за замяна на съществуващото американско оборудване и сили, като една от причините за забавянето.

Съюзниците предполагат, че разглеждането на въпроса може би се забави и поради несигурността относно бъдещето на министъра на отбраната Пийт Хегсет в настоящата администрация.

През последните месеци заместник-министърът на политиката в Пентагона Елбридж Колби и други американски служители пътуваха до страни, включително Румъния, Полша и Германия, в подготовка за реформата.

В момента приблизително 80 000 американски войници са разположени на континента, предимно в Германия, Италия и Обединеното кралство.

trud.bg