РЕЦИДИВИСТ! Бербатов пак гази закона с кални бутонки. Спря като “арабин сред пустиня” на столична улица! (ЕКСКЛУЗИВНИ СНИМКИ) Кога МВР ще му отнеме книжката? https://crimes.bg/uncategorized/recidivist-berbatov-pak-gazi-zakona-s-kalni-butonki-sprya-kato-arabin-sred-pustinya-na-stolichna-ulica-ekskluzivni-snimki-3/195288 Crimes.bg

Футболният пенсионер Димитър Бербатов отново погази закона за движение по пътищата с “кални бутонки”. След като през март т.г. ритнитопковецът спря луксозната си G-класа като истинска мутра пред Министерски съвет, а вътре имаше необезопасен пистолет с марка “Глок”, днес бдителни граждани отново го спипаха в същото нарушение.

Бившият съветник на Андрей Гюров бе засечен да паркира като “арабин насред пустиня” масивното си возило на забранено за това място. На всичкото отгоре в съседство има знак, че подобни действия са забранени.

“Този джигит защо си вярва, че е по-голям от закона? Какво като е Бербатов? Разпоредбите са за всички. Аман от нагли копелета като него. Сигурно е бързал да ощастливи полово поредната си метреса, без да му пука, че нарушава правилата и пречи на движението”, коментираха гневно свидетели на гафа му.

Припомняме, че вместо да го накажат строго за противозаконното държане на необезопасен пистолет в колата и за паркирате на забранено място, тогавашното полицейско ръководство, в лицето на бившия главсек Георги Кандев, си направиха евтин пиар. Патлакът не беше конфискуван, а Бербатов се размина с една от най-леките глоби. Вместо това Кандев използва случая да се снима с него и побърза да качи кадрите във фейсбук, все едно не е блюстител на реда, а инфлуенсърка, отбелязаха потребители в социалните мрежи.

Днес става ясно, че пенсионерът Димитър Бербатов не само не си е взел поука, но продължава да се държи така, все едно София му е бащиния. Екипът ни призовава сегашното ръководство на МВР да подходи по-сериозно от предшествениците си и да наложи подобаващо висока глоба на самозабравилия се рецидивист. А ние ще следим за реакцията им.

Източник: crimesbg.com