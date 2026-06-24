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РЕЦИДИВИСТ! Бербатов пак гази закона с кални бутонки. Спря като “арабин сред пустиня” на столична улица! (ЕКСКЛУЗИВНИ СНИМКИ)

Кога МВР ще му отнеме книжката?

https://crimes.bg/uncategorized/recidivist-berbatov-pak-gazi-zakona-s-kalni-butonki-sprya-kato-arabin-sred-pustinya-na-stolichna-ulica-ekskluzivni-snimki-3/195288 Crimes.bg
Iva Ivanova
119
РЕЦИДИВИСТ! Бербатов пак гази закона с кални бутонки. Спря като “арабин сред пустиня” на столична улица! (ЕКСКЛУЗИВНИ СНИМКИ)
Iva Ivanova
119

Кога МВР ще му отнеме книжката?

 

Футболният пенсионер Димитър Бербатов отново погази закона за движение по пътищата с “кални бутонки”. След като през март т.г. ритнитопковецът спря луксозната си G-класа като истинска мутра пред Министерски съвет, а вътре имаше необезопасен пистолет с марка “Глок”, днес бдителни граждани отново го спипаха в същото нарушение.

Бившият съветник на Андрей Гюров бе засечен да паркира като “арабин насред пустиня” масивното си возило на забранено за това място. На всичкото отгоре в съседство има знак, че подобни действия са забранени.

“Този джигит защо си вярва, че е по-голям от закона? Какво като е Бербатов? Разпоредбите са за всички. Аман от нагли копелета като него. Сигурно е бързал да ощастливи полово поредната си метреса, без да му пука, че нарушава правилата и пречи на движението”, коментираха гневно свидетели на гафа му.

Припомняме, че вместо да го накажат строго за противозаконното държане на необезопасен пистолет в колата и за паркирате на забранено място, тогавашното полицейско ръководство, в лицето на бившия главсек Георги Кандев, си направиха евтин пиар. Патлакът не беше конфискуван, а Бербатов се размина с една от най-леките глоби. Вместо това Кандев използва случая да се снима с него и побърза да качи кадрите във фейсбук, все едно не е блюстител на реда, а инфлуенсърка, отбелязаха потребители в социалните мрежи.

Днес става ясно, че пенсионерът Димитър Бербатов не само не си е взел поука, но продължава да се държи така, все едно София му е бащиния. Екипът ни призовава сегашното ръководство на МВР да подходи по-сериозно от предшествениците си и да наложи подобаващо висока глоба на самозабравилия се рецидивист. А ние ще следим за реакцията им.

Източник: crimesbg.com

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