Рак на простатата умори Мишо Белчев

Легендарният бард Михаил Белчев почина на 79-годишна възраст на 6 април, само четири месеца преди юбилейния си рожден ден. Тъжната вест бе споделена от съпругата му Кристина, която бе неотлъчно до него през последните 45 години. Изтъкнатият певец, композитор и поет прекара шест десетилетия на сцената, оставяйки след себе си вечни шлагери като „Булевардът“ и „Не остарявай, любов“. През последните години той водеше тежка битка с рак на простатата и множество други заболявания, като издъхна в болница „Пирогов“ след влошаване на състоянието му.

Кариерата на Михаил Белчев започва ударно през 1969 г., когато печели „Златен Орфей“ с песента „Закъснели срещи“ в дует с Мария Нейкова. Интересен факт е, че за участието си той заема костюм от Георги Минчев, тъй като не разполагал с официално облекло. Въпреки че заекваше от дете заради уплаха от петел, бардът притежаваше безупречна дикция по време на пеене, което се превърна в негова запазена марка. През годините той написа текстове за най-големите звезди на България, сред които Лили Иванова, Васил Найденов и Йорданка Христова, печелейки общо пет пъти престижната статуетка на „Златния Орфей“.

Личният му живот бе белязан от голямата любов със съпругата му Кристина Белчева, която е племенница на Милко Балев. Двамата се женят, когато поетът е на прага на 50-те, а плод на техния съюз е синът им Константин Белчев, който днес върви по стъпките на баща си. Михаил Белчев беше погребан на 9 април, като поклонението се състоя в Народния театър „Иван Вазов“. Поетът остава в историята като символ на лиричния френски шансон в българската музика, превръщайки всяка своя дума в мелодично откровение за поколения българи.

