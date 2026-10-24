Премиера на Asia Motor Show: Чайна Мотор представи още два нови модела на DONGFENG Dongfeng Vigo и Dongfeng MAGE PHEV дебютираха на ексклузивно събитие на най-големия изложител, с което портфолиото на групата е най-голямото на българския пазар https://crimes.bg/uncategorized/premiera-na-asia-motor-show-chayna-motor-predstavi-oshte-dva-novi-modela-na-dongfeng-3/204241 Crimes.bg

Най-големият вносител на нови китайски автомобили в България - Чайна Мотор Къмпани АД, представи два нови модела от портфолиото на DONGFENG на ексклузивно събитие на първия ден от Asia Motor Show, което продължава до 26 октомври в Интер Експо Център – София.

Премиерните модели са плъг-ин хибрида Dongfeng MAGE PHEV и напълно електрическият - Dongfeng Vigo. Двата модела, както и голяма част от останалите модели от продуктовата гама на двете марки, могат да бъдат разгледани, тествани и закупени на щанда на Чайна Мотор - най-големият на Asia Motor Show, разположен на най-широка площ и с най-голям брой марки и модели.

С двата нови модела DONGFENG разширява още повече присъствието си в сегмента на електрифицираните автомобили, а портфолиото на Чайна Мотор в рамките на групата Dongfeng вече е най-голямото на българския пазар във всички сегменти и с всички възможни видове задвижвания.

Разрастването на продуктовото портфолио на марките от групата на Dongfeng е част от стратегията на автомобилния производител за експанзия в Европа.

Три нови модела с фокус върху електрификацията

Двата нови модела на DONGFENG демонстрират разнообразието от решения, които марката предлага в условията на бързоразвиващия се пазар на електрифицирани автомобили в Европа и България:

Dongfeng Vigo - напълно електрически SUV. Моделът съчетава емблематичен дизайн, просторен и луксозен интериор с панорамен покрив, електрическо задвижване и технологии, насочени към съвременните изисквания за градска и ежедневна мобилност, с усъвършенствани функции за безопасност и подпомагане на водача. Той е с 51,87 kWh LFP батерия с бързо зареждане - от 30% до 80% само за 18 минути, и с 340 км пробег (WLTC). Има и V2L функция за захранване на външни устройства директно от автомобила;

- напълно електрически SUV. Моделът съчетава емблематичен дизайн, просторен и луксозен интериор с панорамен покрив, електрическо задвижване и технологии, насочени към съвременните изисквания за градска и ежедневна мобилност, с усъвършенствани функции за безопасност и подпомагане на водача. Той е с 51,87 kWh LFP батерия с бързо зареждане - от 30% до 80% само за 18 минути, и с 340 км пробег (WLTC). Има и V2L функция за захранване на външни устройства директно от автомобила; Dongfeng MAGE PHEV - компактен и футуристичен SUV plug-in хибрид. Моделът комбинира предимствата на електрическото задвижване с гъвкавостта на хибридната технология, с впечатляващ комбиниран пробег над 1000 км.

На щанда на Чайна Мотор в зала 2 в Интер Експо Център – София, посетителите на Asia Motor Show могат да се запознаят с цялата гама на DONGFENG, както и с атрактивните офроуд модели на премиум бранда M-HERO и новата за България марка в този сегмент - една от най-утвърдените в света в този клас - 212. Всеки ден до 26 октомври включително посетителите могат да получат подробна информация за техническите характеристики и оборудването им, както и индивидуални консултации и оферти от търговския екип на Чайна Мотор. В рамките на изложението всички модели на групата Dongfeng се предлагат на промоционални цени и при преференциални условия за покупка на място, включително на лизинг. При покупка на място на някои от моделите клиентите получават и специален подарък - едногодишно „Каско“ в Евроинс.

Повече информация на сайта на Чайна Мотор - chinamotor.bg.