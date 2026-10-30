25-метрова торта в сърцето на Асеновград за 25-ия рожден ден на НИКО Семейната компания ще отбележи юбилея си на 2 ноември с празник за жителите и гостите на града https://crimes.bg/uncategorized/25-metrova-torta-v-sarceto-na-asenovgrad-za-25-iya-rozhden-den-na-niko-3/204764 Crimes.bg

Торта с дължина 25 метра ще бъде централният акцент в празника за 25-годишнината на хлебарници и сладкарници НИКО. Събитието ще се състои на 2 ноември, понеделник, от 12:00 ч. В Народно Читалище "Родолюбие" Асеновград. Семейната компания кани жителите и гостите на града, в който започва нейната история, да споделят юбилея.

Всеки метър от специално създадената за повода торта символизира една година от развитието на НИКО. С този жест компанията благодари на клиентите, които през изминалия четвърт век избират нейните торти и печива за своите рождени дни, семейни събирания и празници.

Програмата включва детски занимания и рисуване, изпълнение на асеновградския балет „Косара“ и магьосникът Васил Василев, който е подготвил фокуси, магия с карти и много забавни моменти за децата.

Семейство Сивкови са подготвили официален поздрав за присъстващите, а кулминацията ще бъде тържественото разрязване на юбилейната торта, след което екипът на НИКО ще почерпи присъстващите.

Първото парче ще бъде отредено за най-възрастната жителка на община Асеновград, Атанаска Янева Начева от село Златовръх, която на 17 март тази година навърши 100 години. С този символичен жест семейство Сивкови ще изрази уважението си към възрастните хора и поколенията, съхранили духа и традициите на общността.

Порции от юбилейната торта са предвидени и за деца и възрастни, ползващи социални услуги в Асеновград и Нареченски бани. Така организаторите ще споделят празника и с хората, които нямат възможност да присъстват на събитието.

„Алеята на НИКО“ ще продължи празника през декември

Юбилейната инициатива ще продължи през декември със създаването на „Алеята на НИКО“ пред читалището. В нея ще бъдат разположени 25 вечнозелени дръвчета в кашпи, по едно за всяка година от историята на компанията.

На избрана дата преди началото на коледната програма, по покана на Община Асеновград и НИКО, деца от 25 детски градини и училища ще украсят дръвчетата. Със своите творения те ще превърнат алеята в празнично пространство за жителите и гостите на града. За малките творци ще бъдат подготвени джинджифилови бисквитки и лакомства като благодарност за въображението и старанието им.

Четвърт век семейна история

Историята на НИКО започва в Асеновград с малък екип и производство на понички и кроасани. Основаният от Николай Сивков семеен бизнес постепенно се разраства, а днес в развитието му участват и синовете му Станислав и Гавраил Сивкови. Компанията разполага с модерна производствена база и мрежа от 17 пекарни и сладкарници.

Юбилеят е повод за благодарност към служителите, партньорите и клиентите, допринесли за развитието на НИКО. Изборът на Народно Читалище "Родолюбие" за място на празника подчертава връзката на семейната компания с града, от който тръгва преди 25 години.

Събитието се организира със съдействието на Община Асеновград и е отворено за всички жители и гости на града.

Повече информация можете да намерите в събитието във Facebook: https://facebook.com/events/s/25-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B8-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%80/2222150521849542/

https://tortiniko.com/

Източник: tortiniko.com