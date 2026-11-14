Проучване показва, че европейските граждани категорично подкрепят създаването на армия на ЕС https://crimes.bg/po-sveta/prouchvane-pokazva-che-evropeyskite-grazhdani-kategorichno-podkrepyat-sazdavaneto-na-armiya-na-es/205803 Crimes.bg

Сред анкетираните в държави без наборна военна служба 64% подкрепят нейното възстановяване

71% от европейците, т.е. седем от всеки десет, настояват за укрепване на европейските отбранителни способности. Това показва докладът GLOBSEC Trends 2026, цитиран от „Политико“.

Резултатите от проучването на института за изследвания в областта на сигурността GLOBSEC разкриват нарастваща загриженост относно надеждността на Вашингтон като партньор, както и дълбоки разногласия по отношение на войната на Русия срещу Украйна.

Подкрепата за създаването на европейска армия е висока във всички изследвани държави членки на ЕС. Най-голямо одобрение е отчетено в Румъния - 82%, следвана от Литва със 78% и Франция със 75%.

Дори в държави, които традиционно подхождат предпазливо към европейската отбранителна интеграция, мнозинството подкрепя идеята. В България и Полша 70% от анкетираните одобряват създаването на армия на ЕС, а в Германия този дял достига 69%.

Резултатите идват на фона на дебатите между европейските правителства за укрепване на военните им способности в условията на продължаващата руска агресия и нарастващата несигурност относно ангажимента на Съединените щати към европейската сигурност.

GLOBSEC е анкетирал граждани в 14 държави от трансатлантическото пространство, включително 11 страни членки на ЕС, Украйна, Обединеното кралство и Съединените щати.

Силната подкрепа за развитието на европейските военни способности обаче не изглежда да е насочена срещу НАТО.

Общо 77% от анкетираните в изследваните държави членки на Алианса заявяват, че биха гласували за запазване на членството в него. Същевременно 78% от участниците в проучването от държавите членки на ЕС подкрепят развитието на собствени отбранителни способности на Съюза наред с НАТО.

Силна подкрепа се отчита и за една от най-преките форми на участие в националната отбрана - задължителната военна служба.

Сред анкетираните в държави без наборна военна служба 64% подкрепят нейното възстановяване. Най-високи равнища на одобрение са регистрирани в Чехия, Франция, Германия и Словакия.

Германия се откроява с отношението си към САЩ и Русия

Нагласите към Вашингтон разкриват задълбочаващо се разделение между двата бряга на Атлантическия океан.

Повече от една трета от анкетираните в изследваните европейски държави вече възприемат Съединените щати като заплаха за сигурността.

В Германия, Франция и Великобритания приблизително половината от участниците споделят това мнение, докато в Централна и Източна Европа делът им е около една трета.

Германия е единствената изследвана държава, в която мнозинството от анкетираните определят Вашингтон като заплаха за сигурността.

Страната се откроява и с отношението към руската инвазия в Украйна.

Около 40% от германските респонденти са съгласни с твърдението, че отношението на Украйна към рускоезичното население е оправдавало инвазията, а 39% смятат, че Западът е провокирал войната.

Тези нагласи съвпадат с по-слабата подкрепа за Киев.

Малко над половината от анкетираните германци смятат, че съпротивата на Украйна е важна за сигурността на Германия, докато близо шестима от десет биха приели украински териториални отстъпки в замяна на мир.

Резултатите очертават политически парадокс - европейските избиратели искат по-силни собствени въоръжени сили, но продължават да подкрепят НАТО, въпреки намаляващото доверие към най-могъщия член на Алианса - Съединените щати. | БГНЕС