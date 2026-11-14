Заловиха сириец с шведско гражданство - фалшификатор на паспорти

Намерени са щампи и за български документи

Акция на граничари и митничари на пункт „Капитан Андреево“

Гранични полицаи на пункт “Капитан Андреево” арестуваха сириец с шведско гражданство - самият той фалшификатор или участник в банда за фалшифициране на паспорти в страни от Западна Европа.

42-годишният чужденец пътувал сам с микробус от Турция за Великобритания. На влизане у нас се сторил съмнителен на граничарите, които подали сигнал на колегите си от Агенция “Митници” да проверят щателно превозното средство. Така в каросерията на микробуса бил намерен малък кашон с 20 щампи (матрици) за печат на елементи за документи за самоличност - паспорти на различни държави от ЕС, Канада, Израел и Хонгконг. Това са цинкови клишета, с които на преса се правят изображения върху кориците на паспортите.

Една от щампите била и за корица на български международен паспорт. В кашона са открити и 19 ролки с чипове за вграждане и 270 заготовки за корици на паспорти.

Една от намерените у фалшификатора щампи била за корица на български международен паспорт.

Сириецът е задържан, като се предполага, че носел тези материали, за да снабди с фалшиви документи за самоличност свои нелегални сънародници в Обединеното кралство и други страни от Западна Европа.

trud.bg