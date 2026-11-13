НАТО укрепва северния си фланг с роботи, способни да преминават от лед във вода

НАТО експериментира с амфибийни роботи, които могат да се придвижват както по вода, така и по лед в Арктика – среда, чиито сурови условия биха могли да затруднят командването и управлението. През юни западният военен съюз стартира нова инициатива, наречена Task Force X-Arctic, с цел да проучи как мрежово свързаните безпилотни и автономни системи могат да осигурят на силите на НАТО по-добра ситуационна осведоменост в района на "Далечния север", пише Business Insider.

Новата оперативна група, ръководена от Съюзното командване по трансформацията (Allied Command Transformation – ACT) и Центъра за морски изследвания и експерименти (Centre for Maritime Research and Experimentation – CMRE), вече проведе първоначални изпитания в реални оперативни условия. В момента се проучват възможности за използване на безпилотни превозни средства за изпълнение на нетрадиционни задачи.

Жоао Алвеш, ръководител на звеното за учения и експерименти към CMRE, заяви пред журналисти по време на кръгла маса във вторник, че НАТО проучва използването на безпилотни наземни платформи, "за да разшири присъствието си върху ледената покривка" – зона, в която досега присъствието на Алианса е било недостатъчно.

"Става въпрос за използване на безпилотни амфибийни превозни средства, които могат да преминават от лед във вода и обратно – от вода върху лед", обясни Алвеш.

Той допълни, че тези машини могат да се използват за патрулиране на определени райони, както и за установяване на комуникационни връзки с дронове и подводни апарати.

Първоначално амфибийните платформи са били проектирани за управление от човек, но от CMRE са ги модифицирали, превръщайки ги в безпилотни. Наличието на подобни платформи "открива множество възможности", особено в сферата на комуникациите, отбеляза Алвеш.

НАТО работи и с други видове техника, включително стандартни безпилотни наземни машини. Те могат да пренасят комуникационно оборудване и да се разполагат на възвишения за по-добър обхват (тъй като особеностите на терена могат да прекъснат сигналите), или пък да служат като „базов кораб“ за изстрелване на дронове.

Португалският капитан Жоао Пиедаде, който оглавява направлението за оперативно командване и управление в дирекцията за развитие на способностите към ACT, посочи пред журналисти, че безпилотните амфибийни машини са изключително полезни в Арктика. Причината е, че регионът е обширен и в него липсва развита комуникационна инфраструктура.

Алвеш посочи, че НАТО работи с три типа наземни дронове, един от които притежава амфибийни способности. В по-широк план, оперативна група „X-Arctic“ си сътрудничи с отбранителни компании от цяла Европа.

Украйна използва амфибийни наземни роботи

Украйна вече е използвала амфибийни наземни роботи в бойни условия – част от по-мащабен стремеж за прилагане на дронове в нетрадиционни роли. НАТО също експериментира с подобни възможности. НАТО отделя все по-голямо внимание на укрепването на северния си фланг на фона на засилващата се руска активност в региона. Според западни военни експерти Арктика е изключително трудна среда за операции, особено през зимата, когато дневната светлина е оскъдна, а метеорологичните условия – тежки.

"Като отбранителна организация, НАТО, разбира се, трябва да се подготви за бъдещето, като започне да изпробва нови методи за справяне с предизвикателствата, пред които могат да се изправят съюзническите сили", отбеляза Пиедаде.

Оперативна група X-Arctic подпомага мисията Arctic Sentry – инициатива за бдителност, стартирана от НАТО по-рано тази година с цел укрепване на сигурността в далечния север чрез съвместни учения и патрули. За предстоящите месеци оперативната група планира още експериментални дейности в Северния Атлантик и Арктика, като финалната демонстрация е насрочена за лятото на 2027 г. Системите, изпитани в тези сложни условия, впоследствие биха могли да бъдат предоставени на други формирования на НАТО за оперативна употреба.

dnes.bg