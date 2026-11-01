36 години efbet: Епично празнуване с изненади отвъд традициите Всеки регистриран потребител, влязъл в профила си на празничната дата 19/11, получава персонален пакет Free Spins, а програмата обхваща целия месец ноември https://crimes.bg/uncategorized/36-godini-efbet-epichno-praznuvane-s-iznenadi-otvad-tradiciite/205023 Crimes.bg

Персонален подарък на 19-и ноември е сред акцентите в програмата за 36-ата годишнина на efbet. Водещият български хазартен оператор отбелязва повода с мащабно приключение под мотото „Нагледахме се на торти, празнуваме епично!“, заменяйки традиционните рожденически сладкиши с цял месец празнични активности.

Инициативата преминава през четири взаимосвързани етапа, посветени на преживяването и лоялността на потребителите.

Подготовката започва с B-Day мисии

Програмата стартира с ежедневни B-Day мисии в платформата. Изпълнението на задачите носи efcoins за виртуалния каталог efMarket и талони за предстоящите празнични тегления. По този начин активността през месеца осигурява допълнително предимство на участниците преди настъпването на кулминационния ден.

Подаръци и Cash Day на една дата

На 19-и ноември празникът достига своята върхова точка с две активности, които протичат паралелно:

Изненада за всеки потребител: Всеки регистриран потребител, осъществил вход в профила си на 19-и ноември, получава персонален пакет Free Spins .

Всеки регистриран потребител, осъществил вход в профила си на 19-и ноември, получава персонален пакет . Cash Day: Талоните, събрани от мисиите, участват в серия от празнични тегления – Cash, Mega Cash и Ultra Cash.

Prize Drop After Party: празникът продължава и след големия ден

След кулминацията идва мащабното Prize Drop After Party. Инициативата включва селекция от слот заглавия от водещи международни провайдъри. В тях по време на игра се разпределят на произволен принцип случайни парични награди и Free Spins.

Със своята 36-а годишнина efbet поставя акцент върху споделеното преживяване и вниманието към всеки потребител. Ежедневните мисии, празничните изненади, паричните тегления и Афтърпартито се свързват в непрекъснато събитие, което превръща целия ноември в истинско приключение.

Хазартът носи риск от развиване на зависимост.