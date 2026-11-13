Арестуваха в Израел заподозрян за убийството на възрастен мъж в метростанция в София https://crimes.bg/kriminalno/arestuvaha-v-izrael-zapodozryan-za-ubiystvoto-na-vazrasten-mazh-v-metrostanciya-v-sofiya/205793 Crimes.bg

В Израел е арестуван 32-годишен израелски гражданин за убийството на възрастния мъж в метростанция в София. Вестник "Аарец" съобщава, че арестуваният е жител на Бат Ям в Централен Израел.

Очаква се той да бъде изправен пред съда като част от процеса по екстрадацията му към България.

Възрастният мъж беше идентифициран като 83-годишния Андрей Атанасов, бивш преподавател в Софийския университет. Заподозреният го пребил жестоко в асансьора на метростанцията и избягал. По-късно Атанасов почина от нараняванията си.