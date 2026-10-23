Легендарната китайска офроуд марка 212 стартира в България с три модела на Asia Motor Show Вносител е Чайна Мотор, а стъпването на българския пазар е част от експанзията на бранда в Европа, която предвижда проект за производство на Стария континент https://crimes.bg/uncategorized/legendarnata-kitayska-ofroud-marka-212-startira-v-balgariya-s-tri-modela-na-asia-motor-show-3/204228 Crimes.bg

Една от най-утвърдените офроуд автомобилни марки в Китай - 212, стъпи официално в България, като направи своята премиера на първото по рода си Asia Motor Show в София, което представя водещи производители от Азия.

Преди броени дни марката участва и на автомобилното изложение в Париж (Paris Motor Show), като демонстрира разрастващо се продуктово портфолио от модерни офроуд решения, нови модели и натрупан инженерен опит, които ще подкрепят експанзията й в Европа.

Ексклузивен представител на бранда за България е Чайна Мотор Къмпани АД - най-големият вносител на китайски автомобили в България, който е и най-големият изложител на Asia Motor Show, с най-обемен щанд и с най-голям брой марки и модели. Моделите на 212 ще се предлагат в търговската и дилърската мрежа на Чайна Мотор със съответните удължени гаранции и пълно сервизно и следпродажбено обслужване.

Наличните в България модели на 212

В България 212 стартира с два емблематични модела, които въплъщават в най-голяма степен концепцията на марката - комбинация от автентичен офроуд характер, функционалност и съвременни технологии:

212 T01 с бензинов или дизелов двигател - Той е с дължина 4.7 м, 4х4 всъдеход, който съчетава отличителен ретро дизайн с модерни технологии и технически решения за стабилно и уверено движение по най-различни терени. Моделът се предлага с избор между 2,0-литров бензинов турбодвигател и 2,0-литров турбодизелов двигател, в комбинация с осемстепенна автоматична трансмисия от ZF (една от най-успешните германски автоматични скоростни кутии в автомобилната индустрия) и система за задвижване на четирите колела.

- Той е с дължина 4.7 м, 4х4 всъдеход, който съчетава отличителен ретро дизайн с модерни технологии и технически решения за стабилно и уверено движение по най-различни терени. Моделът се предлага с избор между 2,0-литров бензинов турбодвигател и 2,0-литров турбодизелов двигател, в комбинация с осемстепенна автоматична трансмисия от ZF (една от най-успешните германски автоматични скоростни кутии в автомобилната индустрия) и система за задвижване на четирите колела. 212 P01 - 4х4 пикап, който пренася характерния за марката дух в сегмента. С двойна кабина и открита товарна платформа моделът съчетава пространство за пътниците с практичност при превоз на оборудване и багаж. Пикапът е оборудван с дизелов двигател с работен обем 2,3 литра и осемстепенна автоматична трансмисия ZF. Концепцията му е насочена към хората, които търсят автомобил за работа, пътувания и приключения извън града, без да правят компромис с многофункционалността.

Легендарната история

Марката 212 е създадена под името BJ212 през 1965 г. като военен всъдеход за нуждите на армията на Китай и по лично разпореждане и поръчение на Мао Цзедун, което й придава силна символика и културно значение. Наричана „китайския УАЗ“ заради своята устойчивост, якост и издръжливост на всякакви терени при всякакви условия, през десетилетията марката се утвърждава като един от най-здравите и високопроходими автомобили на планетата. Оригиналният BJ212 се произвежда в продължение на близо 60 години с минимални визуални и технически промени, което го нарежда сред автомобилните феномени.

Прекръстена е на 212 през 2022 г., с което става първата марка, съставена изцяло и само от цифри. Днес марката се произвежда на нова платформа с модерна механика, съвременни инженерни решения и оборудване, включително луксозен интериор - 0.25-инчово дигитално табло, 12.3-инчов мултимедиен екран, кожен салон и OTA обновяване на софтуера. По този начин марката надгражда наследството на класическите високопроходими автомобили, като го превръща в съвременни модели за движение извън утъпканите пътища с редица удобства за всекидневна употреба, позиционирайки моделите на компанията в стилни ретро всъдеходи за ентусиасти и офроуд фенове по целия свят. Класическият силует и офроуд облик на 212 остават непокътнати и до днес, а брандът доказва здравината и издръжливостта си и в сурови международни състезания като Рали Дакар и Rainforest Challenge в Малайзия.

Развитие и експанзия

През последните две години 212 започна да разширява активно пазарното си присъствие извън Китай, включително в Европа. „Европа е ключов пазар в глобалната стратегия на 212. Ще продължим да се фокусираме върху нуждите на местните клиенти, разчитайки на познанията за пазара и силната дистрибуторска мрежа на нашите партньори. Този подход ще ни осигури здрава основа за дългосрочното развитие на марката в Европа,“ коментира Фетя Джия, ръководител „Международен бизнес“ в 212 Off-Road. Плановете на собственика на 212 включват и проект за асемблиране на модели на марката на Стария континент като платформа за преминаване към местно производство и индустриално сътрудничество. Изграждането и поддържането на общност от фенове на марката, които споделят своите ценности и страстта си към офроуд преживяванията, също е неин отличителен белег.

Марката стъпва на българския пазар с амбицията да предложи автентично офроуд изживяване, съчетаващо доказани инженерни решения и съвременни технологии. Участието на 212 на Asia Motor Show предоставя възможност на българската публика възможност да се запознае отблизо с два от най-актуалните модела на бранда в световен мащаб. В рамките на изложението в София от 22 до 26 октомври двата модела ще се предлагат на специални цени и при специални условия за покупка.

Повече информация за 212 на сайта на марката в България - 212.chinamotor.bg.