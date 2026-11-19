15-годишно момиче е било брутално изнасилено групово в София (УЖАСЯВАЩИ КАДРИ 18+) Момичето крещи: "Стига, моля Ви"! https://crimes.bg/vodeshha-tema/15-godishno-momiche-e-bilo-brutalno-iznasileno-grupovo-v-sofiya-uzhasyavashti-kadri-18-5/206251 Crimes.bg

От източници се разбра за тежък случай на сексуално насилие над непълнолетно момиче в столицата.

По информация на редакцията ни около 10 младежи са примамили своя приятелка в апартамент, където са я напили и изнасилили.

Насилниците са заснели гаврата с мобилните си телефони, след което са качили клиповете в Телеграм групи.

На кадрите, се виждат около 10 души. Част от тях са голи и с маски на лицата. Чува се как принуждават момичето да извършва сексуални действия, докато тя вика и ги моли да спрат.

Видеата са няколко, а лицата на непълнолетните се виждат ясно.

Н едно от видеото се вижда, че момичето е на земята, докато крещи и плаче, а през това време младежите снимат и се смеят.

Момичето крещи: "Стига моля Ви", вижда се момче, което я държи насила, а друг младеж крещи: "Стига, бе, брат, тя не може да диша".

На други кадри още по-скандални и ужасяващи се виждат две момчета голи, които са хванали момичето насила и я карат да им прави свирки. "Лапай, лапай', крещят по момичето младежите и я държат насилственото, докато други снимат с телефоните си.

На видео, което е около една минута и половина се виждат 4-ма младежи седнали на диван, а в средата момичето, което е хванато за косата, а единия от младежите цигара в ръка и я карат насилственото да им лапа членовете. Още по-скандално през това време друг младеж, а до него още няколко снимат и гордо показват лицата си, докато жертвата прави това, което й нареждат.

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Източник: news24sofia.eu