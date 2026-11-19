Ударите в Черно море продължават, но когато имаш институция като КСНС, не е лошо той да се свиква. Най-малкото на парламентарно представените партии могат да им бъдат изнесени данни или могат заедно да обсъждат някакви мерки. Хубаво е да се събират българските политици и да коментират такива неща. Ако това не се направи даваш повод на опозицията да нанася имиджови щети. Това заяви лидерът на ВМРО и бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов в предаването „Още от деня" по БНТ.

Може би трябва да се свика КСНС, защото това, че тези удари продължават, означава, че трябва да търсим възможности да разширим инструментите, с които можем да се противопоставим на вота. Така че от тази гледна точка, събирането на политическите сили и опита да се формира единна позиция не трябва да престава да се случва, защото това нанася непосредствени щети на Българската държава, заяви Ивайло Иванов, член на Съюза на офицерите от резерва "Атлантик".

По думите на Каракачанов именно на такива по-закрити форуми, като КСНС, е мястото където излагайки фактите, виждайки данните може да се разбере всички удари от коя страна са извършени. "Аз за по-голямата част от дроновете нямам съмнение чии са и какво са извършили, но ако продължим на темата „войната в Украйна", „ситуацията в Черно море" да гледаме само в пъпа си и различните партии да се опитват да извличат временни политически дивиденти, ние проблема няма да го решим и няма да набележим адекватните мерки", коментира бившият министър на отбраната.

Как да се защитим означава първо да си осигурим възможностите да се защитим. Аз бих действал така - всеки един дрон, без значение какъв е, който навлезе в български териториални води трябва да бъде свалян. Ако погледнете статистиката на Си Ен Ен повечето от ударените кораби в Черно море са ударени от украинците. Проблемът е ясен - туризмът и икономиката, поясни той.

Важно е да знаем какви са дроновете, защото няма съмнение кой е този, който използва тези удари - Русия, следвайки цялата логика от това, което се случва, трябва да си поеме цялата отговорност. Трябва да вземем пример от това, което се случи в Балтийско море. Балтийските страни започнаха по-тясно сътрудничество с останалите страни в региона, използвайки възможностите на НАТО. Това е пътят, който трябва да следваме и ние, изтъкна Иванов.

Ако украинците удрят руски кораби, трябва ли да сваляме украински дронове? Ситуацията в Черно море няма нищо общо със ситуацията в Балтийско море. Ние сме дали останки от дронове на партньорите си, но те не дават отговори. Това може да означава много неща, например, че дроновете, които сме им дали да проверяват са от правилната страна,а не от неправилната. Логично е кораби, превозващи стоки от и за Украйна, да бъдат удряни от руснаците, но в тази война има много нелогични неща. Ако се опитаме да въведем ред в Черно море, трябва да си зададем въпроса имаме ли средства и възможности да го направим, каза още Каракачанов.