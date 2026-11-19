Иван Василев разби на пух и прах конспирациите за цифровия портфейл: Това са просто вашите документи за самоличност в електронен вид https://crimes.bg/vodeshha-tema/ivan-vasilev-razbi-na-puh-i-prah-konspiraciite-za-cifroviya-portfeyl-tova-sa-prosto-vashite-dokumenti-za-samolichnost-v-elektronen-vid/206184 Crimes.bg

Европейският цифров портфейл ще позволи на гражданите да се удостоверяват с документи за самоличност в електронен вид и да ползват административни услуги през телефона си. Всеки сам ще решава дали да го използва. Това каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в интервю за предаването „Още от деня" по БНТ.

„Накратко, това са вашите документи за самоличност в електронен вид", обясни той.

Василев подчерта, че използването на портфейла ще бъде изцяло доброволно. По думите му той ще спести време и усилия на гражданите, които искат да общуват с администрацията онлайн. Министерският съвет одобри днес законопроекта за въвеждането му. Василев посочи, че срокът за приемане на законодателството е до края на 2026 г., а портфейлът ще бъде пуснат след това. Информация за него е достъпна на wallet.gov.bg.

Над 130 гигабайта данни са извлечени от държавни системи

Василев коментира и кибершпионската операция, за чието прекратяване съобщи по-рано днес. По думите му няколко международни хакерски групи от различни държави са имали достъп до системи на министерства, агенции и общини. От 2021 г. насам те са извлекли над 130 гигабайта информация. Министърът допусна, че зад операцията може да стоят чужди държави, като уточни, че това е само една от възможните хипотези.

Сред достъпните за хакерите материали е имало документи, обменяни в Министерския съвет. Василев заяви, че към момента няма информация групите да са достигнали до класифицирани документи или лични данни на български граждани. Според една от хипотезите му събраните материали са служили за анализ на проектите, предизвикателствата и решенията, които обсъждат българските институции.

„Пет години българската държава, за съжаление, е била разграден двор", каза Василев.

Той посочи, че хакерите са открити след надграждане на системите за киберсигурност и достъпът им вече е прекратен. Министърът беше категоричен, че националната сигурност не е застрашена. Той е изпратил доклад до прокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция, от които очаква да установят защо системите са останали уязвими и дали средствата за защитата им са били разходвани правомерно. Като пример Василев посочи закупен софтуер, който не е бил инсталиран.

„Сигма" ще показва връзки с обществени поръчки

На 19 ноември след 11 ч. ще бъде представена втората версия на публичната платформа „Сигма". Тя ще използва данни от Търговския регистър и ще показва връзки между фирми, спечелили обществени поръчки, техните подизпълнители и лица, заемали публични длъжности. По думите на Василев гражданите ще могат да проверят кога и по какъв начин над 500 такива лица са били свързани с обществени поръчки. Министърът обаче изтъкна, че самата връзка не представлява доказателство за нарушение.