Заложническа криза в банка в Германия

Във филиал на банка в германския град Зинциг, провинция Рейнланд-Пфалц, се разиграва заложническа криза. Полицията съобщи, че в обекта се намират няколко нападатели и заложници, сред които и шофьор на инкасо автомобил.

От полицията посочват, че са били уведомени за инцидента около девет часа сутринта. На място са изпратени значителни полицейски сили, включително специализирани части, докато хеликоптери облитат града.

Според информация на Bild и Spiegel, инкасо автомобилът е пристигнал пред клона на банката в центъра на града тази сутрин. Предполага се, че неизвестен мъж е пресрещнал и заплашил един от служителите по време на влизането в банката.

Полицията съобщава, че по първоначални данни нападателите и поне един заложник се намират в трезора на банката.

"В момента се работи по предположението, че в банката има няколко извършители и заложници. Един от заложниците е шофьорът на инкасото", заявява говорител на полицията.

Широк район в центъра на града е блокиран, а полицията апелира гражданите да избягват тази част на населеното място.

Органите на реда не коментират слуховете в социалните мрежи, че някои от заподозрените може да са избягали, с аргумента, че от тактически съображения детайлите около операцията не се съобщават на обществеността.

Засега не е известно колко точно души са взети за заложници, нито дали нападателите са въоръжени.