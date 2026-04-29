Военноморско напрежение: Китай с мощна ударна група близо до Филипините

Военноморските сили на Китайската народноосвободителна армия разположиха ударна група от самолетоносачи, водена от самолетоносача „Ляонинг", за операции в Южнокитайско море. Корабите провеждат учения близо до Филипините, където филипинските въоръжени сили, заедно със сили от Съединените щати, Япония, Австралия, Канада, Франция и Нова Зеландия, провеждат съвместни военни учения „Баликатан" от 20 април. Групата самолетоносачи е една от най-силните, разполагани някога от Китай, и включва два разрушителя клас Type 052D, един по-голям разрушител клас Type 055, четири фрегати клас Type 054A и една клас Type 054B, една ядрена подводница тип 093B, един хеликоптероносач тип 075 и един док-десантен кораб тип 071. Сателитни снимки потвърдиха разполагането на флотилията за операции, пише Military Watch Magazine.

„Ляонин" е един от най-големите самолетоносачи извън ВМС на САЩ и заедно със своя „сестрински кораб" „Шандонг" многократно е демонстрирал способността си да извършва бързи бойни действия близо до основни цели. През май 2022 г. например „Ляонин" извърши над 100 бойни действия близо до американски военни съоръжения в Окинава. През април следващата година „Шандонг" проведе големи учения близо до Гуам. Неотдавнашното премахване на базовия J-15 и замяната му с J-15B и J-15D промениха играта за възможностите на „Ляонин" както за отбрана на флота, така и за проекция на мощ, като J-15B в много отношения има най-високия боен потенциал от всеки изтребител от четвърто поколение в света. Самолетите интегрират усъвършенствани радари с AESA, които са сред най-големите, носени от всички типове изтребители в света, около два и три пъти по-големи от радарите, носени съответно от японските F-15 и F-35, които те комбинират с авангардно оръжие, включително ракети „въздух-въздух" PL-15.

Корабите клас Type 075 са сред най-големите хеликоптероносачи в света, като могат да се конкурират само с корабите клас America на ВМС на САЩ, и могат да разположат до 30 самолета за широк спектър от роли - от въздушни нападения до борба с подводници. Изображенията от ученията потвърждават разполагането на десантни кораби на въздушна възглавница от кораба клас Type 075, които могат да се използват за провеждане на десанти с подкрепата на самолетоносачи. Това има особено важни последици в Южнокитайско море, където американската морска пехота е разположила свои собствени десантни средства, включително за участие в ученията в Баликатан. С водоизместимост от приблизително 40 000 тона и дължина от 232 метра, всеки кораб клас Type 075 може да разположи до 800 души персонал и до 60 бронирани машини, както и до два десантни кораба клас Type 726.

Класът Type 055 има основен комплект въоръжения от 112 вертикални клетки за изстрелване, докато всеки разрушител Type 052D интегрира още 64 клетки, които обединяват същите ракети земя-въздух, крилати и балистични ракети. Техните HHQ-9B имат обхват на поражение от 300 километра и формират горния слой на отбраната на групата самолетоносачи. Използването на двулентова радарна система от клас Type 055, подобна на която никой западен клас разрушители няма еквивалент, осигурява усъвършенствани възможности за откриване зад хоризонта. Основните оръжия и за двата класа разрушители включват крилата ракета YJ-100 с обхват от 1000 км, противокорабни крилати ракети YJ-18 с крайна скорост от Mach 3 и сложни траектории за косене на морето, и противокорабни балистични ракети YJ-21.

Ударните подводници клас Тип 093 влизат в експлоатация за първи път през 2006 г., като влизането в експлоатация на подобрения вариант Тип 093B се счита за до голяма степен преодоляло разликата във възможностите с най-сложните руски и американски типове ядрени ударни подводници. Интегрирането на въздухонезависими задвижващи системи в клас Тип 093 е водещ фактор, който ги прави по-тихи от предишните поколения кораби и им позволява да остават под вода за по-дълги периоди от време. Възможностите на корабите напоследък получават все по-голямо внимание след представянето на нови типове хиперзвукови ракети, изстрелвани от подводници, включително YJ-19, която има потенциал значително да увеличи общия им брой ракети.