Висши руски представители се срещнаха с Ким Чен-ун

Министърът на отбраната на Русия Андрей Белоусов се срещна в Пхенян със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предадоха ТАСС и Ройтерс.

По време на срещата Белоусов и Ким обсъдиха състоянието и перспективите на военното сътрудничество между Москва и Пхенян.

„Договорихме се с министерството на отбраната на КНДР да издигнем военното сътрудничество на стабилна дългосрочна основа. Готови сме да подпишем тази година План за руско-корейско военно взаимодействие за периода 2027-2031 години", каза Белоусов.

Той отбеляза, че за него е голяма чест да се срещне с лидера на КНДР. Министърът на отбраната на Русия благодари за топлото посрещане, което руската делегация е получила в Пхенян. Според Белоусов, „руско-корейските междудържавни отношения са на безпрецедентно високо ниво".

„Текущата година обещава да бъде не по-малко наситена с двустранни контакти по редица направления", подчерта министърът на отбраната на Русия.

Белоусов също така отбеляза, че в министерството на отбраната на Русия високо оценяват решението на лидера на КНДР да покани руската военна делегация за церемонията по откриването на музейно-мемориален комплекс на бойните подвизи на военнослужещите на КНДР в задгранични военни операции. „За нас е голяма чест и привилегия да участваме в това историческо събитие", подчерта Белоусов.

Среща се състоя и между председателя на Държавната дума Вячеслав Володин и Ким, предадоха Франс прес и ТАСС.

„Предавам ви приветствия и най-добри пожелания от нашия президент Владимир Путин, а също и поздравления по повод преизбирането ви за председател на КНРД", каза Володин на Ким.

"Руският народ никога няма да забрави подвига на корейските войници", добави председателят на Държавната дума, визирайки, че Северна Корея изпрати хиляди военни, които да подпомагат руските сили срещу нахлуването на украински военни в руската Курска област.