Проектът за тунел под Беринговия проток е с дължина 86 км и ще свърже Северна Америка и Евразия (Аляска в САЩ и Чукотка в Русия) https://crimes.bg/po-sveta/proektat-za-tunel-pod-beringoviya-protok-e-s-dalzhina-86-km-i-shte-svarzhe-severna-amerika-i-evraziya-alyaska-v-sasht-i-chukotka-v-rusiya/193868 Crimes.bg

САЩ и Русия ще подпишат споразумение за продължаване на проектирането на подводен тунел, свързващ Чукотския регион на Русия с Аляска през Беринговия проток. Това съобщи ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален президентски пратеник за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев на Международния икономически форум в Санкт Петербург.

„Що се отнася до тунела, утре ще имаме новини, подписваме споразумение, че ще продължим проектирането на тунела. Ще има тунел“, каза той.

„Движим се постепенно и спокойно и до края на годината следващите стъпки ще бъдат по-ясни“, коментира Дмитриев.

Руския фонд за преки инвестиции вече е подписал споразумение с компания, която ще проектира тунела. „В много области се води добър диалог [между Русия и САЩ]. Затова продължаваме диалога“, каза той.

Проектът е много амбициозен – тунел с дължина от 86 км, който ще свърже Северна Америка и Евразия (Аляска в САЩ и Чукотка в Русия).

Беринговият проток разделя континенталната част на Русия от континенталната част на Аляска. Два малки острова – единият собственост на Русия, а другият собственост на САЩ – се намират по средата на това разстояние. Географски разстоянието е сравнително кратко, а водата е сравнително плитка, със средна дълбочина от 98 до 164 фута. Проливът е точно на юг от Северния полярен кръг, където строителните усилия биха били изправени пред екстремни температури.

Дмитриев представи идеята за „тунела Путин-Тръмп“ през октомври 2025 г. Той оцени, че строителството може да струва над 65 милиарда долара, използвайки конвенционални методи, или под 8 милиарда долара, използвайки технологията на предприятието за копаене на тунели на Илон Мъск – The Boring Company. Компанията управлява транспортната мрежа от тунели Vegas Loop в Лас Вегас.

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