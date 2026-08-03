В Беларус се сформира десантна бригада в близост до границата с Украйна

Беларус сформира десантно-щурмова бригада в близост до границата с Украйна. Тя ще бъде разположена в района на Гомел, предава Страна.уа.
Това съобщи командващият силите за специални операции на Беларус Алексей Илюкевич в ефира на телевизионния канал на беларуското Министерство на отбраната.
По думите му, един батальон вече е сформиран. До края на годината се планира създаването на още един батальон, както и подразделения за бойна поддръжка, артилерия, противовъздушна отбрана и разузнаване.
Междувременно беларуските медии публикуват снимки от ученията на "народната милиция“.
На тях мъжете се обучават в боравенето с автомати и им се показва как да задържат диверсанти.
От беларуската териториална отбрана заявяват, че на доброволците са "разяснени нормативните актове“ относно тяхната дейност, както и редът за получаване на оръжие и боеприпаси.