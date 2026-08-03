Илън Мъск може да реши съдбата на Украйна тази зима

Зеленски поиска достъп до мрежата Starlink

По време на закрита среща украинският президент Володимир Зеленски е представил стратегически план за преодоляване на предстоящия зимен период в условията на продължаващ конфликт с Русия, съобщава авторитетното издание The Atlantic.

За реализацията на тази стратегия Киев разчита на сериозна подкрепа от страна на милиардера Илън Мъск, бивш ръководител на американския департамент за правителствена ефективност (DOGE) и близък съюзник на президента Доналд Тръмп.

Във фокуса на украинските военни амбиции е разширяването на обхвата и функционалността на сателитната комуникационна мрежа Starlink, контролирана от компанията SpaceX. Подобна стъпка би могла да послужи като ефективна алтернатива на доставките на усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана от САЩ, чиито запаси от прехватирачи тип Patriot са значително изчерпани в резултат на интензивните бойни действия и съпътстващите геополитически кризи.

Висока точност при дългообхватните удари

Володимир Зеленски е отправил молба към президента Доналд Тръмп да използва своето влияние пред Илън Мъск, за да се разреши използването на мрежата Starlink за насочване на украински военни безпилотни летателни апарати (дрон системи) на територията на Руската федерация. До момента технологичните ограничения, наложени от SpaceX, разрешаваха употребата на сателитната връзка единствено в рамките на международно признатите граници на Украйна, включително в Крим и други окупирани територии, като използването вътре в руска територия бе блокирано.

Досегашните кампании на Украйна за дългообхватни удари с дронове разчитаха на алтернативни методи за насочване, включително бордови компютри с изкуствен интелект. Въпреки че тези оръжия демонстрираха ефективност срещу стратегически обекти като петролни рафинерии и складове, те притежават ограничения при поразяването на малки и високомобилни цели. Сред основните приоритети на Киев са мобилните ракетни комплекси и пусковите установки за балистични ракети, с които руските въоръжени сили осъществяват масирани удари по украинските градски центрове.

Перспективи и технологични предизвикателства

Според украинската страна интегрирането на мрежата Starlink би осигурило значително по-прецизно, бързо и икономически изгодно решение в сравнение с използването на скъпи зенитно-ракетни комплекси. Представители на украинския отбранителен сектор отбелязват, че неутрализирането на източниците на заплаха чрез унищожаване на самите пускови установки би могло да се окаже по-ефективна стратегия от прихващането на ракетите във въздуха.

Въпреки отправената покана от украинска страна за пряка среща с Илън Мъск по време на визитата в САЩ, милиардерът е отклонил разговорите. В отговор на това Володимир Зеленски е пренесъл искането към американската администрация. Президентът Тръмп е заявил намерението си да разгледа отправените искания и да обсъди въпроса с Мъск, без обаче да се ангажира с конкретни срокове или гаранции за положителен резултат.

Исторически контекст на технологичната подкрепа

От началото на мащабната руска инвазия през 2022 година насам, системите Starlink се утвърдиха като критично важен елемент за поддържане на комуникациите на болниците, спешните служби и държавните институции в Украйна, както и за координация на войските на терен. Макар Илън Мъск първоначално да предоставяше безплатно терминалите за хуманитарни и граждански нужди, той последователно е изразявал резерви към използването на технологията за директни настъпателни военни операции извън украинска територия. Въпросът дали технологичният предприемач ще промени позицията си остава отворен. I БГНЕС