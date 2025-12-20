Във Волгоградска област на Русия се случило мистерично "пропадане на почвата“, в резултат на което е излязъл от строя магистралният газопровод "Централна Азия-Център“. Както съобщават източници на УНИАН от Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Министерството на отбраната, според версията на руснаците, многокилометровата тръба от съветско време, по която години наред се транспортираше газ от Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, не е издържала на силата на земното притегляне в близост до населеното място Романовка в Олховския район на Волгоградска област.



"Истинската причина за внезапния геоложки инцидент може да се види на ексклузивните снимки, получени от нашите специални кореспонденти“, добавя източникът.



Въпреки "незначителността“ на инцидента, само няколко часа преди мястото на аварията там се събрали множество автомобили на спешните и специалните служби.



Отбелязва се, че газопроводът "Централна Азия-Центр“ е ключов елемент от системата, чрез която Русия в продължение на години е внасяла до 12 млрд куб. м газ годишно.

