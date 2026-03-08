Вежди Рашидов: Сегашният парламент бележи дъното

Културата трябва да бъде приоритет на държавата, защото това е единственото нещо, което може да обединява обществото. Това каза Вежди Рашидов в предаването „Говори сега" по БНТ.

По думите му сегашният парламент бележи дъното. „Това е една сбирщина от хора, които вместо да градят, само се плюят. Вътре е една кочина", коментира Рашидов.

ГЕРБ е монолитна и стабилна партия, заяви той. „В нея членуват хора с добро образование, хора специалисти, хора, които реализират себе си извън партията. Като във всяка партия, около един лидер винаги се навъртат и такива, които гонят само кариерата. И втора сила да бъде, ГЕРБ ще е фактор", категоричен бе Рашидов.

Според него конфликтът в Близкия изток може да прерасне в Трета световна война.

БНТ, „Говори сега"