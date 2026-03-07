Видео показва атаката с дронове по летището в Дубай

Видеозапис от атаката с дрон по международното летище в Дубай по-рано днес, бяха разпространени в социалните мрежи. Експлозията доведе до временно преустановяване на полетите и объркване сред пътуващите.

Националният авиопревозвач на Обединените арабски емирства съобщи днес в Х, че спира всички полети от и до Дубай до второ нареждане. Малко по-късно летището частично възобнови дейността си.

Кадрите, потвърдени от BBC, показват силен взрив, последван от гъст стълб дим, издигащ се от мястото на удара близо до сградата на терминала.

Dubai International Airport е едно от най-натоварените летища в света. Само през 2024 г. то е обслужило около 92,3 милиона пътници. Заради огромния трафик дори кратко прекъсване на работата води до сериозни смущения в глобалната авиационна система.

trud.bg