Уиткоф и Кушнер се стремят да постигнат пробив в преговорите за Украйна преди зимата https://crimes.bg/po-sveta/uitkof-i-kushner-se-stremyat-da-postignat-probiv-v-pregovorite-za-ukrayna-predi-zimata/200630 Crimes.bg

В същото време Зеленски смята, че военните операции ще продължат през зимата.

Специалните представители на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са заявили на украинския президент Володимир Зеленски, че искат да постигнат пробив в преговорите за разрешаване на конфликта преди зимата, съобщи Axios, позовавайки се на източници.

По време на срещите си със Зеленски и неговите съветници, Кушнер и Уиткоф обсъдиха подготовката на Украйна за продължаването на конфликта през зимата. След втората среща американските пратеници заявиха, че са "окуражени от съществената дискусия" и очакват по-нататъшен напредък.

Според източник на Axios, участвал в преговорите, разговорите "са преминали добре". Кушнер и Уиткоф също така искат да работят със страните за разработването на "актуализирано" мирно предложение.

Друг източник съобщи, че по време на тричасова среща в Москва Путин, Кушнер и Уиткоф са обсъдили "планове за по-нататъшни стъпки, които ще бъдат обявени през следващите седмици".

Междувременно Зеленски смята, че конфликтът ще продължи през зимата. Той каза, че Украйна разчита на зимен пакет от мерки за подкрепа от Съединените щати.

trud.bg